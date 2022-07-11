https://tr.sputniknews.com/20220711/aihmden-osman-kavala-karari-1058578566.html

AİHM'den Osman Kavala kararı

AİHM'den Osman Kavala kararı

Osman Kavala davasında Türkiye'nin AİHM kararlarına yönelik yükümlülüklerini yerine getirmediğine karar verildi. Kavala'ya 7 bin 500 euro mahkeme masrafı... 11.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-11T12:56+0300

2022-07-11T12:56+0300

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türkiye

aihm

türkiye

osman kavala

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Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), 18 Ekim 2017’den beri tutuklu bulunan iş adamı Osman Kavala davasında Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi’nin 2 Şubat 2022 tarihinde başlattığı ihlal prosedürü kapsamındaki kararını açıkladı.AİHM, Osman Kavala davasında Türkiye’nin ‘AİHM kararlarına ilişkin yükümlülüklerini yerine getirmediği’ gerekçesiyle AİHS’nin 46/1’inci maddesini ihlal ettiği hükmüne vardı. Kavala’ya 7 bin 500 avro (131 bin 589 lira) mahkeme masrafı ödenmesi kararlaştırıldı. Karar 1'e karşı 16 oyla alındı. Tek karşı oy Türk yargıçtan geldi.AİHM, 10 Aralık 2019'ta açıkladığı kararında Osman Kavala'nın "siyasi nedenlerle" ve "insan hakları savunucularını susturmak" amacıyla tutuklandığı sonucuna vararak, Ankara'ya Kavala'nın "derhal serbest bırakılması" çağrısında bulunmuştu. AİHM'nin bu kararına Ankara'nın yaptığı itiraz kabul edilmemişti.AİHM'nin kararlarının uygulanıp uygulanmadığını denetleyen Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi, Kavala'nın serbest bırakılmamış olması nedeniyle kararın yerine getirilmediği değerlendirmesi yapmış ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin "Kararların Bağlayıcılığı ve İnfazı"yla ilgili 46'ncı maddesinin verdiği yetki temelinde Ankara'nın bu madde ile ilgili yükümlüğünü yerine getirmemesini AİHM'ye taşıma kararı almıştı.

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aihm, türkiye, osman kavala