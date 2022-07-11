https://tr.sputniknews.com/20220711/misir-israilden-1967de-askerlerinin-diri-diri-yakildigi-iddiasinin-sorusturulmasini-istedi-1058563907.html

Mısır, İsrail'den 1967'de askerlerinin diri diri yakıldığı iddiasının soruşturulmasını istedi

Mısır, İsrail'den 1967'de askerlerinin diri diri yakıldığı iddiasının soruşturulmasını istedi

Mısır, İsrailli bir gazetecinin 'İsrail ordusunun 1967'deki Altı Gün Savaşı'nda 20 Mısır askerini diri diri yakıp toplu mezara gömdüğü' yönündeki haberiyle... 11.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-11T04:37+0300

2022-07-11T04:37+0300

2022-07-11T04:41+0300

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Mısır Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Tel Aviv Büyükelçiliği, medyada yer alan (1967 savaşı ile ilgili) haberler ve bu haberlerdeki bilgilerin doğruluğunun araştırılması için soruşturma talep etmek üzere İsrail makamlarıyla iletişim kurmakla görevlendirildi" ifadelerine yer verildi.İsrail'den konuyla ilgili ayrıntıları Mısırlı yetkililere acilen bildirmesinin talep edildiği aktarılan açıklamada, "İsrail'deki Mısır Büyükelçiliği bu konuyu takip etmeye devam ediyor" ifadesi kullanıldı.İsrail makamlarından Mısır Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasına ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.İsrail'in Yediot Ahronot gazetesi yazarı Yossi Melman, 8 Temmuz'da, İsrailli askeri yetkili 90 yaşındaki Zeen Bloch'un ifadelerine dayandırdığı haberinde, İsrail ordusunun 1967 Savaşı'nda Kudüs'ün batısındaki Latrun kentinde 20 Mısır askerini diri diri yaktığını ve toplu mezara gömdüğünü belirtmişti.Melman, haberinde, İsrail yönetiminin olaya dair uzun yıllar ağır sansür uyguladığını ve 55 yıl sonra sansürün kaldırılmasıyla gerçeğin ortaya çıktığını kaydetmişti.

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