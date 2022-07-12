https://tr.sputniknews.com/20220712/adanada-dugundeki-halayda-baslayan-kavga-acil-servise-kadar-tasindi-5-yarali-1058645101.html
Adana'da düğündeki halayda başlayan kavga acil servise kadar taşındı: 5 yaralı
Adana'da düğündeki halayda başlayan kavga acil servise kadar taşındı: 5 yaralı
Adana’da düğündeki halay sırası nedeniyle çıkan kavgada 5 kişi yaralandı. Yaralıların kaldırıldığı hastane önünde kavga devam edince, acil servisteki doktor ve... 12.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-12T22:41+0300
2022-07-12T22:41+0300
2022-07-12T22:41+0300
yaşam
düğün
halay
kavga
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Adana'da düğünde çıkan taşlı, sopalı ve bıçaklı halay kavgası, hastanede de devam etti. Kavgada 5 kişi yaralanırken, polis hastane ve çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı.Olay, saat 18.30 sıralarında Sarıçam ilçesi Gültepe Mahallesi’ndeki bir düğün salonunda meydana geldi.İki aile iddiaya göre, düğünde halay sırası nedeniyle tartışmaya başladı.Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşünce taraflar birbirlerine taş, sopa, tabanca ve bıçaklarla saldırdı. Kavgada ismi açıklanmayan 5 kişi yaralandı.İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.Yaralılardan 4’ü ambulanslarla Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi’ne, biri ise Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.Otomobille hastanelere giden taraflar; Balcalı Hastanesi önünde karşılaşınca yeniden kavga etmeye başladı.Bunun üzerine acil servisteki doktor ve sağlık çalışanları kendilerini odaya kilitledi.Hastane polisinin anonsu üzerine hastaneye çevik kuvvet polislerinin de bulunduğu çok sayıda ekip sevk edildi.Ekipler, buradaki kavgayı sonlandırırken, acil servis önünde de güvenlik önlemi aldı.Hastanelerdeki yaralıların tedavisi sürerken, olayla ilgili çok sayıda kişi gözaltına alındı.
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düğün, halay, kavga
Adana'da düğündeki halayda başlayan kavga acil servise kadar taşındı: 5 yaralı
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Adana’da düğündeki halay sırası nedeniyle çıkan kavgada 5 kişi yaralandı. Yaralıların kaldırıldığı hastane önünde kavga devam edince, acil servisteki doktor ve sağlık çalışanları kendilerini odaya kilitledi. Hastaneye sevk edilen çok sayıda polis kavgayı sonlandırdı, çevik kuvvet ekipleri de acil servis önünde önlem aldı.
Adana'da düğünde çıkan taşlı, sopalı ve bıçaklı halay kavgası, hastanede de devam etti. Kavgada 5 kişi yaralanırken, polis hastane ve çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı.
Olay, saat 18.30 sıralarında Sarıçam ilçesi Gültepe Mahallesi’ndeki bir düğün salonunda meydana geldi.
İki aile iddiaya göre, düğünde halay sırası nedeniyle tartışmaya başladı.
Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşünce taraflar birbirlerine taş, sopa, tabanca ve bıçaklarla saldırdı. Kavgada ismi açıklanmayan 5 kişi yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Yaralılardan 4’ü ambulanslarla Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi’ne, biri ise Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.
Otomobille hastanelere giden taraflar; Balcalı Hastanesi önünde karşılaşınca yeniden kavga etmeye başladı.
Bunun üzerine acil servisteki doktor ve sağlık çalışanları kendilerini odaya kilitledi.
Hastane polisinin anonsu üzerine hastaneye çevik kuvvet polislerinin de bulunduğu çok sayıda ekip sevk edildi.
Ekipler, buradaki kavgayı sonlandırırken, acil servis önünde de güvenlik önlemi aldı.
Hastanelerdeki yaralıların tedavisi sürerken, olayla ilgili çok sayıda kişi gözaltına alındı.