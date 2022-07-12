https://tr.sputniknews.com/20220712/bbc-ingiliz-askerleri-afganistanda-54-kisiyi-oldurdu-sucu-gizlemek-icin-yanlarina-silah-koydu-1058620723.html

BBC: İngiliz askerleri Afganistan'da 54 kişiyi öldürdü, suçu gizlemek için yanlarına silah koydu

BBC: İngiliz askerleri Afganistan'da 54 kişiyi öldürdü, suçu gizlemek için yanlarına silah koydu

İngiliz yayın kurumu BBC'nin yürüttüğü bir soruşturmada, Afganistan'da 50'den fazla silahsız ve gözaltındaki kişinin 2010'da İngiliz birlikleri tarafından... 12.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-12T12:41+0300

2022-07-12T12:41+0300

2022-07-12T12:49+0300

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BBC'de yer alan habere göre, yayın kurumunun 'Panorama' programı, İngiliz ordusuna bağlı özel hava kuvvetleri SAS'ın operasyonlarına ilişkin askeri belgeleri inceledi ve belgelerde, SAS filosunun Kasım 2011'de Helmand'da çok sayıda 'öldürme ve yakalama' baskınını içerdiğini öne sürdü.Programın bugün yayınlanacak bölümünde yer verilen iddialara göre, SAS filosunda görev yapan bazı kişiler Panorama programına konuştu ve SAS güçlerinin 'gece baskınlarında silahsız insanları öldürdüklerine' tanık olduklarını söyledi.'En fazla kişiyi öldürmek için yarıştılar'Eski askerlerin anlattıklarına göre, silahsız bir kişinin öldürülmesini haklı çıkarmak için olay yerine AK-47 piyade tüfeği (Kalaşnikof) yerleştirildi ve özel kuvvetler içindeki bazı kişiler "en fazla kişiyi öldürmek için" birbirleriyle yarıştı.BBC’nin soruşturması, dahili e-postaların, 'özel kuvvetlerin en üst düzey görevlilerinin, olası yasadışı cinayetlerle ilgili endişelerin olduğunun farkında olduğunu ancak yasal zorunluluğa rağmen bu şüpheleri askeri polise bildirmediklerini gösterdiğini' öne sürdü.Soruşturmada, bir birliğin 6 aylık bir görevde silahsız ve gözaltındaki 54 kişiyi yasa dışı şekilde öldürmüş olabileceği iddia edildi.Öte yandan, eski İngiltere Genelkurmay Başkanlarından ve SAS'ın da eski başkanı Mark Carleton-Smith'in "iddia edilen yasa dışı cinayetler hakkında bilgilendirildiği ancak Kraliyet Askeri Polisi (RMP), SAS filosuna yönelik cinayet soruşturması başlattıktan sonra bile kanıtları RMP'ye aktarmadığı öne sürüldü.Savunma Bakanlığı BBC'nin iddialarını yalanladıİngiltere Savunma Bakanlığı Basın Ofisi, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, BBC Panorama'nın bugün yayınlanması planlanan Afganistan'daki SAS operasyonlarıyla ilgili bölümünün, zaten tam olarak soruşturulmuş iddialardan "haksız sonuçlara" sıçradığına inandıklarını savundu.Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:Savunma Bakanlığından bir sözcü de İngiliz kuvvetlerinin Afganistan'da "cesaret ve profesyonellikle hizmet ettiğini" belirtti.

https://tr.sputniknews.com/20201022/avustralyali-askerler-afganistanda-savas-esirini-helikopterde-yer-olmadigi-icin-oldurdu-1043075947.html

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ingiltere, afganistan, ingiliz özel kuvvetleri, sivil kayıplar