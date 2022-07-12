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https://tr.sputniknews.com/20220712/bidenin-esinden-latin-kokenlilere-tako-benzetmesi-ozru-1058645690.html
Jill Biden, Latin kökenlilerden gelen 'Biz tako değiliz' yanıtı sonrası özür diledi
Jill Biden, Latin kökenlilerden gelen 'Biz tako değiliz' yanıtı sonrası özür diledi
ABD Başkanı Joe Biden'ın eşi Jill Biden, dün katıldığı bir etkinlikte, Latin toplumunu, Latin Amerikalıların ünlü yemeği 'tako'ya benzettiği için özür diledi. 12.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-12T22:53+0300
2022-07-12T23:03+0300
jill biden
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Jill Biden, pazartesi günü Teksas'ta katıldığı bir konferansta, Latinlere, "Bronx'taki küçük marketler kadar belirgin, Miami'deki çiçekler kadar güzel ve burada San Antonio'daki kahvaltılık takolar kadar benzersizsiniz" şeklinde hitap etti.Bunun üzerine Ulusal Hispanik Gazeteciler Derneği'nden, Biden'a "Biz tako değiliz" diye tepki gösterildi.Açıklamada, "San Antonio'daki Latinlerin benzersizliğini göstermeye çalışırken, kahvaltılık takoları kullanmak, kültürel bilgi birikimi ve bölgedeki Latin çeşitliliğine dair hassasiyet yokluğunun bir göstergesidir" ifadesine yer verildi.Gelen bu tepkinin ardından Jill Biden'ın Sözcüsü Michial LaRosa, Twitter'dan "Jill Biden, Latin toplumuna yönelik saf hayranlık ve sevginin ötesinde bir amaçla söylemediği sözlerinden dolayı özür diliyor" paylaşımında bulundu.Öte yandan Jill Biden'ın böyle bir yorumu, eşi Joe Biden'a en az destek veren demografik grubun Latin Amerikalılar olduğunun ortaya konmasından kısa süre sonra yapmasına dikkati çekildi.Quinnipiac Üniversitesi'nin yayımladığı bir ankette, Latin seçmenlerin sadece yüzde 26'sı Biden'ın performansından memnun olduğunu bildirmişti.
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jill biden, latin, tako

Jill Biden, Latin kökenlilerden gelen 'Biz tako değiliz' yanıtı sonrası özür diledi

22:53 12.07.2022 (güncellendi: 23:03 12.07.2022)
© AFP 2022 / ROBERTO SCHMIDTJill Biden
Jill Biden - Sputnik Türkiye, 1920, 12.07.2022
© AFP 2022 / ROBERTO SCHMIDT
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ABD Başkanı Joe Biden'ın eşi Jill Biden, dün katıldığı bir etkinlikte, Latin toplumunu, Latin Amerikalıların ünlü yemeği 'tako'ya benzettiği için özür diledi.
Jill Biden, pazartesi günü Teksas'ta katıldığı bir konferansta, Latinlere, "Bronx'taki küçük marketler kadar belirgin, Miami'deki çiçekler kadar güzel ve burada San Antonio'daki kahvaltılık takolar kadar benzersizsiniz" şeklinde hitap etti.
Bunun üzerine Ulusal Hispanik Gazeteciler Derneği'nden, Biden'a "Biz tako değiliz" diye tepki gösterildi.
Açıklamada, "San Antonio'daki Latinlerin benzersizliğini göstermeye çalışırken, kahvaltılık takoları kullanmak, kültürel bilgi birikimi ve bölgedeki Latin çeşitliliğine dair hassasiyet yokluğunun bir göstergesidir" ifadesine yer verildi.
Gelen bu tepkinin ardından Jill Biden'ın Sözcüsü Michial LaRosa, Twitter'dan "Jill Biden, Latin toplumuna yönelik saf hayranlık ve sevginin ötesinde bir amaçla söylemediği sözlerinden dolayı özür diliyor" paylaşımında bulundu.
Öte yandan Jill Biden'ın böyle bir yorumu, eşi Joe Biden'a en az destek veren demografik grubun Latin Amerikalılar olduğunun ortaya konmasından kısa süre sonra yapmasına dikkati çekildi.
Quinnipiac Üniversitesi'nin yayımladığı bir ankette, Latin seçmenlerin sadece yüzde 26'sı Biden'ın performansından memnun olduğunu bildirmişti.
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