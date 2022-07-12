BMGK, Türkiye üzerinden Suriye'ye insani yardım geçişleri 6 ay daha uzattı
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), Türkiye üzerinden Suriye'ye insani yardım geçişlerinin 6 ay daha uzatılmasını öngören Norveç ve İrlanda imzalı tasarıyı onayladı.
Tasarıya göre Türkiye üzerinden Suriye'ye insani yardım geçişleri, 6 aylık süre dolduktan sonra aynı süreyle bir kez daha uzatılabilecek.
BMGK'da yapılan oylamada, 12 ülke 'evet' oyu verirken ABD, İngiltere ve Fransa çekimser kaldı.
Norveç ve İrlanda tarafından sunulan tasarı, özü itibarıyla Rusya'nın sunduğu ancak Batılı ülkelerin veto ettiği tasarıyla aynı.
Rusya tarafından sunulan tasarı, uluslararası insani yardımların Türkiye'den Suriye'ye El Bab hava sınır kapısından geçişine verilen iznin 6 ay için uzatılmasını, bu sürenin dolması ardından programın bir 6 ay için daha uzatılması için yeniden oylama yapılmasını içeriyor.
Norveç ve İrlanda’nın taslağıysa en başta bu iznin bir sene için uzatılmasını içeriyordu. Daha sonraysa oturumlarda yapılan tartışmaların ardından söz konusu taslakta değişiklik yapıldı ve bu süre 6 aya indirildi. Fakat taslakta izin süresinin oylama yapılmadan bir 6 ay için daha otomatik olarak uzatılabileceği belirtiliyordu.
BMGK'da yapılan oylamada, 12 ülke 'evet' oyu verirken ABD, İngiltere ve Fransa çekimser kaldı.
Norveç ve İrlanda tarafından sunulan tasarı, özü itibarıyla Rusya'nın sunduğu ancak Batılı ülkelerin veto ettiği tasarıyla aynı.
Rusya tarafından sunulan tasarı, uluslararası insani yardımların Türkiye'den Suriye'ye El Bab hava sınır kapısından geçişine verilen iznin 6 ay için uzatılmasını, bu sürenin dolması ardından programın bir 6 ay için daha uzatılması için yeniden oylama yapılmasını içeriyor.
Norveç ve İrlanda’nın taslağıysa en başta bu iznin bir sene için uzatılmasını içeriyordu. Daha sonraysa oturumlarda yapılan tartışmaların ardından söz konusu taslakta değişiklik yapıldı ve bu süre 6 aya indirildi. Fakat taslakta izin süresinin oylama yapılmadan bir 6 ay için daha otomatik olarak uzatılabileceği belirtiliyordu.