https://tr.sputniknews.com/20220712/cumhurbaskani-erdogan-gine-bissau-cumhurbaskani-embalo-ile-telefon-gorusmesi-gerceklestirdi--1058642967.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gine Bissau Cumhurbaşkanı ile telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gine Bissau Cumhurbaşkanı ile telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gine Bissau Cumhurbaşkanı Umaro Sissoco Embalo ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. 12.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-12T20:58+0300
2022-07-12T20:58+0300
2022-07-12T21:10+0300
gine bissau
recep tayyip erdoğan
politika
telefon görüşmesi
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Gine Bissau Cumhurbaşkanı Embalo görüşmede, karşılıklı olarak Kurban Bayramı tebriğinde bulundu. Görüşmede iki ülke ilişkileri ve bölgesel konular da ele alındı.
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MIA „Rosiya Segodnya“
gine bissau, recep tayyip erdoğan, telefon görüşmesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gine Bissau Cumhurbaşkanı ile telefonda görüştü
20:58 12.07.2022 (güncellendi: 21:10 12.07.2022) Abone ol
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gine Bissau Cumhurbaşkanı Umaro Sissoco Embalo ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Gine Bissau Cumhurbaşkanı Embalo görüşmede, karşılıklı olarak Kurban Bayramı tebriğinde bulundu. Görüşmede iki ülke ilişkileri ve bölgesel konular da ele alındı.