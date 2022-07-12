https://tr.sputniknews.com/20220712/cumhurbaskani-erdogan-gine-bissau-cumhurbaskani-embalo-ile-telefon-gorusmesi-gerceklestirdi--1058642967.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gine Bissau Cumhurbaşkanı ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gine Bissau Cumhurbaşkanı ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gine Bissau Cumhurbaşkanı Umaro Sissoco Embalo ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. 12.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-12T20:58+0300

2022-07-12T20:58+0300

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gine bissau

recep tayyip erdoğan

politika

telefon görüşmesi

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Gine Bissau Cumhurbaşkanı Embalo görüşmede, karşılıklı olarak Kurban Bayramı tebriğinde bulundu. Görüşmede iki ülke ilişkileri ve bölgesel konular da ele alındı.

gine bissau

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gine bissau, recep tayyip erdoğan, telefon görüşmesi