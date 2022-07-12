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https://tr.sputniknews.com/20220712/cumhurbaskani-yardimcisi-fuat-oktay-evleniyor-1058614708.html
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay evleniyor
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay evleniyor
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile Cumhurbaşkanı Danışmanı Hümeyra Şahin evleniyor. 12.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-12T09:47+0300
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türkiye
fuat oktay
evlilik
hümeyra şahin
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile Cumhurbaşkanlığı Kültür-Sanat Politikaları Kurulu Üyesi ve Cumhurbaşkanı Danışmanı Hümeyra Şahin hayatlarını birleştirecek.Edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın nişan yüzüklerini taktığı çift ilerleyen günlerde dünya evine girecek.
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fuat oktay, evlilik, hümeyra şahin

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay evleniyor

09:47 12.07.2022
© AAFuat Oktay
Fuat Oktay - Sputnik Türkiye, 1920, 12.07.2022
© AA
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile Cumhurbaşkanı Danışmanı Hümeyra Şahin evleniyor.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile Cumhurbaşkanlığı Kültür-Sanat Politikaları Kurulu Üyesi ve Cumhurbaşkanı Danışmanı Hümeyra Şahin hayatlarını birleştirecek.
Edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın nişan yüzüklerini taktığı çift ilerleyen günlerde dünya evine girecek.
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