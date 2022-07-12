https://tr.sputniknews.com/20220712/cumhurbaskani-yardimcisi-fuat-oktay-evleniyor-1058614708.html

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay evleniyor

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay evleniyor

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile Cumhurbaşkanı Danışmanı Hümeyra Şahin evleniyor. 12.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-12T09:47+0300

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türkiye

fuat oktay

evlilik

hümeyra şahin

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile Cumhurbaşkanlığı Kültür-Sanat Politikaları Kurulu Üyesi ve Cumhurbaşkanı Danışmanı Hümeyra Şahin hayatlarını birleştirecek.Edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın nişan yüzüklerini taktığı çift ilerleyen günlerde dünya evine girecek.

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fuat oktay, evlilik, hümeyra şahin