https://tr.sputniknews.com/20220712/istanbulda-kadin-cinayeti-esini-ve-kayinvalidesini-oldurdu-polislere-ates-acti-1058613619.html

İstanbul'da kadın cinayeti: Eşini ve kayınvalidesini öldürdü, polislere ateş açtı

İstanbul'da kadın cinayeti: Eşini ve kayınvalidesini öldürdü, polislere ateş açtı

Gaziosmanpaşa’da Turgay T. isimli kişi, 4 yaşındaki kızının gözü önünde eşi ve kayınvalidesini öldürdü, baldızı ve bacanağını da silahla yaralayan şahıs... 12.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-12T09:28+0300

2022-07-12T09:28+0300

2022-07-12T09:28+0300

türkiye

istanbul

kadın cinayeti

gaziosmanpaşa

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Gaziosmanpaşa, Bağlarbaşı Mahallesi, Akıncılar Sokak'ta eşi Zeynep T. (25) ve kayın validesi Nedime D. ile (56) aynı evde yaşayan Turgay T. (31), eşinin telefonla attığı bazı mesajları bahane ederek tartışma başlattı. O sırada bayram ziyareti için eve gelen baldızı ve bacanağı, eşiyle tartışma yaşayan Turgay T.’yi sakinleştirmek için araya girdi. Öfkeli koca sakinleşmeyince kayınvalidesi polisi arayarak damadını ihbar etti.Turgay T., balkona çıkarak elindeki silahla sağa sola ateş etmeye başladı. Ardından, eşini ve kayınvalidesini 4 yaşındaki kızının önünde öldürdü. Baldızı ve bacanağını da yaralayan Turgay T., olay yerine gelen polis ekiplerine teslim olmadı ve özel harekat ekipleriyle çatışmaya girdi. Polis ekiplerine uzun süre direnen Turgay T., özel hareket polislerinin eve girmesiyle gözaltına alınırken yaşanan çatışmada bir özel harekat polisi de yaralandı.Şüphelinin gözaltına alınmasının ardından sağlık ekibi de içeriye girdi. Zeynep T. ve annesi Nedime D.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralı olan Ayşe K. ve Umut K. ise hastaneye götürüldü.Öte yandan ekiplerin evde yaptığı aramalarda 2 tabanca bulundu. Gözaltındaki işlemleri tamamlanan zanlı Turgay T. sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.Şüphelinin bir iş yerinde depo görevlisi olarak çalıştığı ve eşiyle 8 yıllık evli oldukları öğrenildi.

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istanbul, kadın cinayeti, gaziosmanpaşa