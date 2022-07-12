https://tr.sputniknews.com/20220712/neslican-tayi-anlatan-demir-kadin-neslican-filminin-gosterim-tarihi-belli-oldu-1058640026.html
Neslican Tay'ı anlatan 'Demir Kadın: Neslican' filminin gösterim tarihi belli oldu
Neslican Tay'ı anlatan 'Demir Kadın: Neslican' filminin gösterim tarihi belli oldu
Yaşam öyküsüyle birçok kişiye ilham kaynağı olan Neslican Tay'ın hayat hikayesine odaklanan 'Demir Kadın: Neslican' adlı filmin ikinci tanıtım videosu sosyal... 12.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-12T18:37+0300
2022-07-12T18:37+0300
2022-07-12T18:43+0300
vizyon
yaşam
neslican tay
film
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Senaryosunu Nalan Merter Savaş'ın kaleme aldığı, yönetmenliğini Özgür Bakar'ın üstlendiği film, 27 Ocak 2023'te vizyona girecek.Filmde Neslican Tay'ı Naz Çağla Irmak canlandırıyor.Oyuncu kadrosunda ayrıca Deniz Uğur, Mesut Akusta, Naz Çağla Irmak, Zeynep Elçin, Ahmet Haktan Zavlak, İlker Aksum, Özge Sezince Varley, Şeyma Peçe, Hasan Denizyaran, Cansu Fırıncı, Yurdaer Okur, Meral Çetinkaya, Sedef Şahin ve Nisa Sofiya Aksongur yer alıyor.
https://tr.sputniknews.com/20191204/neslicanin-adinin-okudugu-okula-verilmesi-teklifine-mebden-ret-1040756230.html
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vizyon, neslican tay, film
Neslican Tay'ı anlatan 'Demir Kadın: Neslican' filminin gösterim tarihi belli oldu
18:37 12.07.2022 (güncellendi: 18:43 12.07.2022) Abone ol
Yaşam öyküsüyle birçok kişiye ilham kaynağı olan Neslican Tay'ın hayat hikayesine odaklanan 'Demir Kadın: Neslican' adlı filmin ikinci tanıtım videosu sosyal medya kanallarında yayınlandı.
Senaryosunu Nalan Merter Savaş'ın kaleme aldığı, yönetmenliğini Özgür Bakar'ın üstlendiği film, 27 Ocak 2023'te vizyona girecek.
Filmde Neslican Tay'ı Naz Çağla Irmak canlandırıyor.
Oyuncu kadrosunda ayrıca Deniz Uğur, Mesut Akusta, Naz Çağla Irmak, Zeynep Elçin, Ahmet Haktan Zavlak, İlker Aksum, Özge Sezince Varley, Şeyma Peçe, Hasan Denizyaran, Cansu Fırıncı, Yurdaer Okur, Meral Çetinkaya, Sedef Şahin ve Nisa Sofiya Aksongur yer alıyor.