https://tr.sputniknews.com/20220713/cem-kucuk-karadenizde-kime-sorsam-erdogana-oy-veririm-diyor-1058661001.html

Cem Küçük: Karadeniz’de kime sorsam 'Erdoğan’a oy veririm' diyor

Cem Küçük: Karadeniz’de kime sorsam 'Erdoğan’a oy veririm' diyor

Türkiye gazetesi yazarı Cem Küçük, Karadeniz gezisinde konuştuğu herkesin "Hayat pahalılığı ne olacak" diye sorduğunu söylerken, "Peki 2023 seçimleri nasıl... 13.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-13T12:31+0300

2022-07-13T12:31+0300

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politika

cem küçük

recep tayyip erdoğan

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Cem Küçük bugünkü yazısında Karadeniz gezisine ait izlenimlerini paylaştı:Cem Küçük, Karadeniz gezisinde konuştuğu herkesin "Hayat pahalılığı ne olacak" diye sorduğunu söylerken, "Peki 2023 seçimleri nasıl olur? Karadeniz’de gördüğüm kimse Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan vazgeçmiş değil. Kime sorsam 'Sayın Erdoğan’a oy veririm' diyor. Tabii Millet İttifakı’nın adayı da önemli. O belirsizlik aslında Millet İttifakı’nın aleyhine. Adaylarını açıklasalar daha iyi olur. Ekrem İmamoğlu’na artık geçmiş olsun. Son yağmurda gene tatilde olması çok eleştiriliyor" dedi.Cumhurbaşkanı Erdoğan’a oy veririm diyenlerin bir kısmı aynı şeyi AK Parti için demiyor. Bunu iyi niyetle yazıyorum, teşkilatlardan çok memnun değil insanlar. Teşkilatların emeklerini yabana atmıyorum ama böyle bir durum var" diyen Küçük, şu ifadeleri kullandı:"Çok ilginç CHP’ye oy veririm diyen de yok. Deva, Gelecek zaten potada değil. İyi Parti’de bir hareket var ama oya nasıl yansır görmek lazım. İyi Parti’nin handikabı CHP ve HDP.İnsanlar burada HDP’den asla hazzetmiyor ve terörün siyasi ayağıyla yan yana duran partilere de tepkililer.Ortada böyle bir durum var. Tabii ki durum 2023 seçimlerinde anlaşılacak. Mansur Yavaş’ı sorunca insanlar hangi konuda ne düşündüğünü bilmek istiyor. Sayın Yavaş’ın sessizliği bir avantaj ama konuşunca insanların fikri daha net belli olur."

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cem küçük, recep tayyip erdoğan