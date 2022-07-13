https://tr.sputniknews.com/20220713/giresunda-mantar-zehirlenmesi-14-kisi-tedavi-altina-alindi-1058650998.html
Giresun’da mantar zehirlenmesi: 14 kişi tedavi altına alındı
Giresun’da mantar zehirlenmesi: 14 kişi tedavi altına alındı
Giresun'un Çamoluk ilçesinde doğadan topladıkları mantardan yedikten sonra rahatsızlanan 14 kişi tedavi altına alındı. 13.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-13T02:11+0300
2022-07-13T02:11+0300
2022-07-13T02:11+0300
türkiye
giresun
mantar
zehirleme
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İlçenin Karadikmen köyünde 14 kişi doğada topladıkları mantarları yedikten sonra rahatsızlanmaları üzerine Alucra Devlet Hastanesine başvurdu. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından hastaların Giresun ve Trabzon’daki hastanelere sevk edildiği belirtildi. Giresun Valiliği’nden yapılan açıklamada ise, “Çamoluk ilçemizde yedikleri mantardan zehirlenen 14 vatandaşımız hastaneye kaldırılmış ve tedavileri devam etmektedir. Doğada yetişen mantarlar hususunda tüm vatandaşlarımızın son derece dikkatli olmalarını ve bilmedikleri mantarları kesinlikle tüketilmemelerini önemle hatırlatırız” denildi.
https://tr.sputniknews.com/20220620/mantar-zehirlenmesi-karaciger-yetmezligine-ve-olume-neden-olabiliyor-1057640285.html
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giresun, mantar, zehirleme
Giresun’da mantar zehirlenmesi: 14 kişi tedavi altına alındı
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Giresun'un Çamoluk ilçesinde doğadan topladıkları mantardan yedikten sonra rahatsızlanan 14 kişi tedavi altına alındı.
İlçenin Karadikmen köyünde 14 kişi doğada topladıkları mantarları yedikten sonra rahatsızlanmaları üzerine Alucra Devlet Hastanesine başvurdu. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından hastaların Giresun ve Trabzon’daki hastanelere sevk edildiği belirtildi.
Giresun Valiliği’nden yapılan açıklamada ise, “Çamoluk ilçemizde yedikleri mantardan zehirlenen 14 vatandaşımız hastaneye kaldırılmış ve tedavileri devam etmektedir. Doğada yetişen mantarlar hususunda tüm vatandaşlarımızın son derece dikkatli olmalarını ve bilmedikleri mantarları kesinlikle tüketilmemelerini önemle hatırlatırız” denildi.