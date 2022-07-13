https://tr.sputniknews.com/20220713/portekizde-orman-yangini-1058686236.html

Portekiz'de orman yangını

Portekiz'de orman yangını

Portekiz'in Lizbon bölgesine bağlı Palmela beldesinde çıkan orman yangını, yerleşim yerlerinin yakınlarına ilerledi. Havadan ve karadan söndürme... 13.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-13T23:14+0300

2022-07-13T23:14+0300

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Portekiz’de aşırı sıcakların etkisiyle 14 noktada orman yangını çıktı. Bazı bölgelerde alevler evlere sıçrarken, yollar kapandı. Komşu İspanya’da da orman yangınlarıyla mücadele devam ederken, hava sıcaklığının 42 dereceye ulaşmasının beklendiği Ourense’ta kırmızı alarm verildi.Sıcak hava dalgasının vurduğu Avrupa’da orman yangınlarıyla mücadele sürüyor. Portekiz'in birçok bölgesinde hava sıcaklığının 40 dereceyi aşmasının ardından 14 farklı noktada orman yangını çıktı. Ülke genelinde 501 araç ve yaklaşık bin 700 itfaiyeciyle alevlere müdahale edildiği belirtildi. Geçen hafta başkent Lizbon'un kuzeyindeki Ourem Belediyesinde başlayan büyük bir orman yangını, kontrol altına alınmasının ardından şiddetli rüzgâr nedeniyle yeniden alevlendi. Yetkililer, Freixianda Mahallesi'nden 300 kişinin tahliye edildiğini aktardı. Yakındaki Leiria Belediyesi'nde ise alevler evlere sıçradı ve 3 ana otoyolun kapanmasına neden oldu. Sivil savunma yetkilisi Andre Fernandes, "Karmaşık durumlardan, çok geniş bir alandan bahsediyoruz" diyerek durumun önümüzdeki birkaç gün içinde daha da kötüleşebileceği konusunda uyarıda bulundu.Bölge sakini ise yangınlarla mücadele etmek için yeterli sayıda itfaiyeci ve kaynak olmadığını belirterek duruma tepki gösterirken, ülkenin yarısından fazlası en yüksek seviye olan "kırmızı alarm" durumunda.

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portekiz, yangın, lizbon