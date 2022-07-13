Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://tr.sputniknews.com/20220713/portekizde-orman-yangini-1058686236.html
Portekiz'de orman yangını
Portekiz'de orman yangını
Portekiz'in Lizbon bölgesine bağlı Palmela beldesinde çıkan orman yangını, yerleşim yerlerinin yakınlarına ilerledi. Havadan ve karadan söndürme... 13.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-13T23:14+0300
2022-07-13T23:14+0300
dünya
portekiz
yangın
lizbon
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/0d/1058686724_0:64:1200:739_1920x0_80_0_0_2fab4eb9dacda1cbcc3ef8e4d93cfe43.jpg
Portekiz’de aşırı sıcakların etkisiyle 14 noktada orman yangını çıktı. Bazı bölgelerde alevler evlere sıçrarken, yollar kapandı. Komşu İspanya’da da orman yangınlarıyla mücadele devam ederken, hava sıcaklığının 42 dereceye ulaşmasının beklendiği Ourense’ta kırmızı alarm verildi.Sıcak hava dalgasının vurduğu Avrupa’da orman yangınlarıyla mücadele sürüyor. Portekiz'in birçok bölgesinde hava sıcaklığının 40 dereceyi aşmasının ardından 14 farklı noktada orman yangını çıktı. Ülke genelinde 501 araç ve yaklaşık bin 700 itfaiyeciyle alevlere müdahale edildiği belirtildi. Geçen hafta başkent Lizbon'un kuzeyindeki Ourem Belediyesinde başlayan büyük bir orman yangını, kontrol altına alınmasının ardından şiddetli rüzgâr nedeniyle yeniden alevlendi. Yetkililer, Freixianda Mahallesi'nden 300 kişinin tahliye edildiğini aktardı. Yakındaki Leiria Belediyesi'nde ise alevler evlere sıçradı ve 3 ana otoyolun kapanmasına neden oldu. Sivil savunma yetkilisi Andre Fernandes, "Karmaşık durumlardan, çok geniş bir alandan bahsediyoruz" diyerek durumun önümüzdeki birkaç gün içinde daha da kötüleşebileceği konusunda uyarıda bulundu.Bölge sakini ise yangınlarla mücadele etmek için yeterli sayıda itfaiyeci ve kaynak olmadığını belirterek duruma tepki gösterirken, ülkenin yarısından fazlası en yüksek seviye olan "kırmızı alarm" durumunda.
portekiz
lizbon
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/0d/1058686724_66:0:1134:801_1920x0_80_0_0_fc4fb24cc8c65bd97616fe494f570f6c.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
portekiz, yangın, lizbon

Portekiz'de orman yangını

23:14 13.07.2022
© AAPortekiz'de orman yangını
Portekiz'de orman yangını - Sputnik Türkiye, 1920, 13.07.2022
© AA
Abone olTelegram
Portekiz'in Lizbon bölgesine bağlı Palmela beldesinde çıkan orman yangını, yerleşim yerlerinin yakınlarına ilerledi. Havadan ve karadan söndürme müdahalelerinin devam ettiği Palmela'da, birçok kişi tahliye edildi.
Portekiz’de aşırı sıcakların etkisiyle 14 noktada orman yangını çıktı. Bazı bölgelerde alevler evlere sıçrarken, yollar kapandı. Komşu İspanya’da da orman yangınlarıyla mücadele devam ederken, hava sıcaklığının 42 dereceye ulaşmasının beklendiği Ourense’ta kırmızı alarm verildi.

Sıcak hava dalgasının vurduğu Avrupa’da orman yangınlarıyla mücadele sürüyor. Portekiz'in birçok bölgesinde hava sıcaklığının 40 dereceyi aşmasının ardından 14 farklı noktada orman yangını çıktı. Ülke genelinde 501 araç ve yaklaşık bin 700 itfaiyeciyle alevlere müdahale edildiği belirtildi.

Geçen hafta başkent Lizbon'un kuzeyindeki Ourem Belediyesinde başlayan büyük bir orman yangını, kontrol altına alınmasının ardından şiddetli rüzgâr nedeniyle yeniden alevlendi. Yetkililer, Freixianda Mahallesi'nden 300 kişinin tahliye edildiğini aktardı.

Yakındaki Leiria Belediyesi'nde ise alevler evlere sıçradı ve 3 ana otoyolun kapanmasına neden oldu. Sivil savunma yetkilisi Andre Fernandes, "Karmaşık durumlardan, çok geniş bir alandan bahsediyoruz" diyerek durumun önümüzdeki birkaç gün içinde daha da kötüleşebileceği konusunda uyarıda bulundu.

Bölge sakini ise yangınlarla mücadele etmek için yeterli sayıda itfaiyeci ve kaynak olmadığını belirterek duruma tepki gösterirken, ülkenin yarısından fazlası en yüksek seviye olan "kırmızı alarm" durumunda.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала