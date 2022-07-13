'Türkiye-Ermenistan diyaloğu tamamen yeni bir yönde gelişiyor'

“Türkiye ve Ermenistan’ın, karşılıklı olarak ilişkileri geliştirme konusundaki tutumu değiştirmesi prensip öneme sahip. Eskiden Ermenistan, Dağlık Karabağ’la ilgili Minsk süreci kapsamında, başta ABD ve Fransa olmak üzere Batı ülkeleri seçip Türkiye-Ermenistan normalleşmesi konusunda onların görüşünü dikkate alıyordu. Oysa şimdi, Ermenistan doğrudan bölgedeki duruma göre hareket ediyor. Diğer yandan Türkiye de eskiden, örneğin Zürih Protokolü süreci kapsamında, Avrupa Birliği ve genel olarak kolektif Batı’nın taleplerine göre hareket ediyordu. Şimdi Türkiye, Güney Kafkasya bölgesindeki kendi çıkarlarına göre hareket ediyor. Bu durum kesinlikle mevcut sürece yapıcılık katıyor, çünkü her iki ülkenin gerçek ihtiyaçları bu sürecin itici gücü haline geldi.”