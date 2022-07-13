'Türkiye-Ermenistan diyaloğu tamamen yeni bir yönde gelişiyor'
17:59 13.07.2022 (güncellendi: 18:06 13.07.2022)
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Özel
Askeri uzman Vladimir Yevseyev, Türkiye-Ermenistan ilişkilerinin, daha önce varılan Rusya-Azerbaycan-Ermenistan anlaşmaları sonucu bölgesel ulaşımın yeniden açılması yönünde başlatılan çalışmaların aktif hale gelmesi sayesinde tamamen yeni bir boyut kazandığı yorumunda bulundu.
Türkiye-Ermenistan ilişkilerinin normalleşme süreci oldukça hareketli bir aşamaya girdi. Türkiye ve Ermenistan özel temsilcilerinin Viyana görüşmesinin ardından iki ülke liderleri arasında da telefon görüşmesi gerçekleşti.
Moskova merkezli Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) Ülkeleri Enstitüsü ŞİÖ Avrasya Entegrasyonu ve Kalkınma Bölümü Başkanı askeri uzman Vladimir Yevseyev, bu gelişmelerin büyük ölçüde Güney Kafkasya'daki bölgesel durumdan kaynaklandığını belirtti.
Yevseyev, konuya ilişkin şu yorumlarda bulundu:
“Türkiye ve Ermenistan’ın, karşılıklı olarak ilişkileri geliştirme konusundaki tutumu değiştirmesi prensip öneme sahip. Eskiden Ermenistan, Dağlık Karabağ’la ilgili Minsk süreci kapsamında, başta ABD ve Fransa olmak üzere Batı ülkeleri seçip Türkiye-Ermenistan normalleşmesi konusunda onların görüşünü dikkate alıyordu. Oysa şimdi, Ermenistan doğrudan bölgedeki duruma göre hareket ediyor. Diğer yandan Türkiye de eskiden, örneğin Zürih Protokolü süreci kapsamında, Avrupa Birliği ve genel olarak kolektif Batı’nın taleplerine göre hareket ediyordu. Şimdi Türkiye, Güney Kafkasya bölgesindeki kendi çıkarlarına göre hareket ediyor. Bu durum kesinlikle mevcut sürece yapıcılık katıyor, çünkü her iki ülkenin gerçek ihtiyaçları bu sürecin itici gücü haline geldi.”
Yevseyev’in görüşüne göre, Türkiye-Ermenistan diyaloğu, daha önce varılan Rusya-Azerbaycan-Ermenistan anlaşmaları sonucu bölgesel ulaşımın yeniden açılması yönünde başlatılan çalışmaların aktif hale gelmesi sayesinde tamamen yeni bir gelişme boyutu kazandı.
Vladimir Yevseyev, Türkiye ve Ermenistan ilişkilerine dair açıklamalarına şunları da belirtiyor:
“Türkiye ve Ermenistan arasında, üçüncü ülke vatandaşlarına sınırların açılması ve doğrudan yük taşımacılığının başlamasına ilişkin son anlaşmalar, tarafların normalleşme konusunda ilerleme kaydetmek istediğini gösteriyor. Bu, Türk-Ermeni diyaloğunun tamamen yeni bir yönde geliştiğini gösteriyor. Taraflar, ekonomik, ulaştırma ve lojistik sorunlarının çözümüne öncelik vererek böylelikle Türkiye-Ermenistan normalleşme sürecinin geleceğini, siyasi ve tarihi konularla onu ağırlaştırmadan yapıcı gelişimden yana belirledi. Bunu birçok yönden kolaylaştıran, bölgesel ulaşımın yeniden açılması yönündeki çalışmaları başlatan Rusya-Azerbaycan-Ermenistan anlaşmaları oldu. Türkiye-Rusya ilişkilerindeki olumlu gelişmenin de Türkiye-Ermenistan normalleşmesine büyük katkısı var.”