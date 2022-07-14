https://tr.sputniknews.com/20220714/a-milli-kadin-voleybol-takimi-milletler-liginde-yari-finale-yukseldi-1058724851.html

A Milli Kadın Voleybol Takımı Milletler Ligi'nde yarı finale yükseldi

A Milli Kadın Voleybol Takımı Milletler Ligi'nde yarı finale yükseldi

2022 FIVB Milletler Ligi çeyrek final maçında Tayland'ı 3-1 yenen A Milli Kadın Voleybol Takımı, yarı finale yükseldi. 14.07.2022, Sputnik Türkiye

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türkiye a milli kadın voleybol takımı

spor

fivb voleybol milletler ligi

son dakika

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Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) tarafından düzenlenen Milletler Ligi’nin son yarı finalisti A Milli Kadın Voleybol Takımı oldu. Çeyrek finallerin son maçının kazananı, Tayland’ı 3-1’lik set üstünlüğü ile mağlup eden Türkiye, ayrıca son yarı finalist oldu.Yarı finalin ilk maçı Türkiye ile İtalya arasında 16 Temmuz’da Ankara Spor Salonu'nda oynanacak.

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