https://tr.sputniknews.com/20220714/a-milli-kadin-voleybol-takimi-milletler-liginde-yari-finale-yukseldi-1058724851.html
A Milli Kadın Voleybol Takımı Milletler Ligi'nde yarı finale yükseldi
A Milli Kadın Voleybol Takımı Milletler Ligi'nde yarı finale yükseldi
2022 FIVB Milletler Ligi çeyrek final maçında Tayland'ı 3-1 yenen A Milli Kadın Voleybol Takımı, yarı finale yükseldi. 14.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-14T20:24+0300
2022-07-14T20:24+0300
2022-07-14T20:47+0300
türkiye a milli kadın voleybol takımı
spor
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Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) tarafından düzenlenen Milletler Ligi’nin son yarı finalisti A Milli Kadın Voleybol Takımı oldu. Çeyrek finallerin son maçının kazananı, Tayland’ı 3-1’lik set üstünlüğü ile mağlup eden Türkiye, ayrıca son yarı finalist oldu.Yarı finalin ilk maçı Türkiye ile İtalya arasında 16 Temmuz’da Ankara Spor Salonu'nda oynanacak.
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türkiye a milli kadın voleybol takımı, fivb voleybol milletler ligi, son dakika
A Milli Kadın Voleybol Takımı Milletler Ligi'nde yarı finale yükseldi
20:24 14.07.2022 (güncellendi: 20:47 14.07.2022) Abone ol
2022 FIVB Milletler Ligi çeyrek final maçında Tayland'ı 3-1 yenen A Milli Kadın Voleybol Takımı, yarı finale yükseldi.
Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) tarafından düzenlenen Milletler Ligi’nin son yarı finalisti A Milli Kadın Voleybol Takımı oldu.
Çeyrek finallerin son maçının kazananı, Tayland’ı 3-1’lik set üstünlüğü ile mağlup eden Türkiye, ayrıca son yarı finalist oldu.
Yarı finalin ilk maçı Türkiye ile İtalya arasında 16 Temmuz’da Ankara Spor Salonu'nda oynanacak.