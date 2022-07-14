Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
SPOR
Futbol turnuvalarından uluslararası karşılaşmalara, dünyanın her noktasından spor hakkında her şey.
https://tr.sputniknews.com/20220714/a-milli-kadin-voleybol-takimi-milletler-liginde-yari-finale-yukseldi-1058724851.html
A Milli Kadın Voleybol Takımı Milletler Ligi'nde yarı finale yükseldi
A Milli Kadın Voleybol Takımı Milletler Ligi'nde yarı finale yükseldi
2022 FIVB Milletler Ligi çeyrek final maçında Tayland'ı 3-1 yenen A Milli Kadın Voleybol Takımı, yarı finale yükseldi. 14.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-14T20:24+0300
2022-07-14T20:47+0300
türkiye a milli kadın voleybol takımı
spor
fivb voleybol milletler ligi
son dakika
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/0e/1058725896_0:106:2049:1258_1920x0_80_0_0_5a58b6200c69e145eab9239ad5ac8a73.jpg
Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) tarafından düzenlenen Milletler Ligi’nin son yarı finalisti A Milli Kadın Voleybol Takımı oldu. Çeyrek finallerin son maçının kazananı, Tayland’ı 3-1’lik set üstünlüğü ile mağlup eden Türkiye, ayrıca son yarı finalist oldu.Yarı finalin ilk maçı Türkiye ile İtalya arasında 16 Temmuz’da Ankara Spor Salonu'nda oynanacak.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/0e/1058725896_114:0:1933:1364_1920x0_80_0_0_4a921c496553fec7363bd271b44bb37c.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
türkiye a milli kadın voleybol takımı, fivb voleybol milletler ligi, son dakika

A Milli Kadın Voleybol Takımı Milletler Ligi'nde yarı finale yükseldi

20:24 14.07.2022 (güncellendi: 20:47 14.07.2022)
© AAA Milli Kadın Voleybol Takımı
A Milli Kadın Voleybol Takımı - Sputnik Türkiye, 1920, 14.07.2022
© AA
Abone olTelegram
2022 FIVB Milletler Ligi çeyrek final maçında Tayland'ı 3-1 yenen A Milli Kadın Voleybol Takımı, yarı finale yükseldi.
Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) tarafından düzenlenen Milletler Ligi’nin son yarı finalisti A Milli Kadın Voleybol Takımı oldu.
Çeyrek finallerin son maçının kazananı, Tayland’ı 3-1’lik set üstünlüğü ile mağlup eden Türkiye, ayrıca son yarı finalist oldu.
Yarı finalin ilk maçı Türkiye ile İtalya arasında 16 Temmuz’da Ankara Spor Salonu'nda oynanacak.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала