https://tr.sputniknews.com/20220714/bitliste-3-koy-ve-mezralarinda-sokaga-cikma-yasagi-ilan-edildi-1058688542.html

Bitlis'te 3 köy ve mezralarında sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Bitlis'te 3 köy ve mezralarında sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Bitlis'in Hizan ilçesinde 3 köy ve bağlı mezralarında sokağa çıkma yasağı ilan edildi. 14.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-14T00:54+0300

2022-07-14T00:54+0300

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bitlis

köy

sokağa çıkma yasağı

türkiye

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Bitlis Valiliği'nden yapılan açıklamada Hizan ilçesine bağlı bazı köy ve mezralarda 2 gün sokağa çıkma yasağı ilan edildiği bildirildi.Açılamada, "Bitlis ili Hizan ilçesi sınırları içerisinde bulunan; Yolbilen, Çalışkanlar ve Yaylacık köy ve mezraları bölgelerinde bölücü terör örgütü (BTÖ) mensuplarının bulunduğu ve barınma amaçlı sığınak/barınak tesis ettikleri bilgisi alınması neticesinde, bahse konu bölgelerde BTÖ mensuplarının yakalanmaları, halkımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması için 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11/C maddesi gereğince 14 Temmuz 2022 Perşembe günü saat 00.30 ile 16 Temmuz 2022 Cumartesi günü saat 20.00 arasında Sokağa Çıkma Yasağı ilan edilmiştir" ifadeleri kullanıldı.

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bitlis, köy, sokağa çıkma yasağı