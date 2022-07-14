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Bitlis'te 3 köy ve mezralarında sokağa çıkma yasağı ilan edildi
Bitlis'te 3 köy ve mezralarında sokağa çıkma yasağı ilan edildi
Bitlis'in Hizan ilçesinde 3 köy ve bağlı mezralarında sokağa çıkma yasağı ilan edildi. 14.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-14T00:54+0300
2022-07-14T01:00+0300
bitlis
köy
sokağa çıkma yasağı
türkiye
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Bitlis Valiliği'nden yapılan açıklamada Hizan ilçesine bağlı bazı köy ve mezralarda 2 gün sokağa çıkma yasağı ilan edildiği bildirildi.Açılamada, "Bitlis ili Hizan ilçesi sınırları içerisinde bulunan; Yolbilen, Çalışkanlar ve Yaylacık köy ve mezraları bölgelerinde bölücü terör örgütü (BTÖ) mensuplarının bulunduğu ve barınma amaçlı sığınak/barınak tesis ettikleri bilgisi alınması neticesinde, bahse konu bölgelerde BTÖ mensuplarının yakalanmaları, halkımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması için 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11/C maddesi gereğince 14 Temmuz 2022 Perşembe günü saat 00.30 ile 16 Temmuz 2022 Cumartesi günü saat 20.00 arasında Sokağa Çıkma Yasağı ilan edilmiştir" ifadeleri kullanıldı.
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bitlis, köy, sokağa çıkma yasağı

Bitlis'te 3 köy ve mezralarında sokağa çıkma yasağı ilan edildi

00:54 14.07.2022 (güncellendi: 01:00 14.07.2022)
© İHA / OLGUN YILDIZArdahan - köy
Ardahan - köy - Sputnik Türkiye, 1920, 14.07.2022
© İHA / OLGUN YILDIZ
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Bitlis'in Hizan ilçesinde 3 köy ve bağlı mezralarında sokağa çıkma yasağı ilan edildi.
Bitlis Valiliği'nden yapılan açıklamada Hizan ilçesine bağlı bazı köy ve mezralarda 2 gün sokağa çıkma yasağı ilan edildiği bildirildi.
Açılamada, "Bitlis ili Hizan ilçesi sınırları içerisinde bulunan; Yolbilen, Çalışkanlar ve Yaylacık köy ve mezraları bölgelerinde bölücü terör örgütü (BTÖ) mensuplarının bulunduğu ve barınma amaçlı sığınak/barınak tesis ettikleri bilgisi alınması neticesinde, bahse konu bölgelerde BTÖ mensuplarının yakalanmaları, halkımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması için 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11/C maddesi gereğince 14 Temmuz 2022 Perşembe günü saat 00.30 ile 16 Temmuz 2022 Cumartesi günü saat 20.00 arasında Sokağa Çıkma Yasağı ilan edilmiştir" ifadeleri kullanıldı.
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