https://tr.sputniknews.com/20220714/cumhurbaskani-erdogan-15-temmuzun-yil-donumunde-istanbul-sarachane-meydaninda-olacagiz-1058720073.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 15 Temmuz’un yıl dönümünde İstanbul Saraçhane Meydanı’nda olacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 15 Temmuz’un yıl dönümünde İstanbul Saraçhane Meydanı’nda olacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "15 Temmuz’un yıl dönümünde İstanbul Saraçhane Meydanı’nda olacağız. Şanlı mücadelemizi ve aziz şehitlerimizi yâd edeceğimiz buluşmamıza... 14.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-14T18:11+0300

2022-07-14T18:11+0300

2022-07-14T18:18+0300

recep tayyip erdoğan

politika

15 temmuz

15 temmuz darbe girişimi

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bütün vatandaşları, yarın İstanbul Saraçhane Meydanı'nda saat 17.30'da düzenlenecek 15 Temmuz programına davet etti.Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Darbe girişiminden büyük bir destana tebdil ettiğimiz, vatanımıza uzanan habis elleri boşa çıkardığımız 15 Temmuz'un yıl dönümünde İstanbul Saraçhane Meydanı'nda olacağız. Şanlı mücadelemizi ve aziz şehitlerimizi yad edeceğimiz buluşmamıza tüm vatandaşlarımı davet ediyorum" ifadesini kullandı.

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recep tayyip erdoğan, 15 temmuz, 15 temmuz darbe girişimi