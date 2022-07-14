https://tr.sputniknews.com/20220714/cumhurbaskani-erdogan-15-temmuzun-yil-donumunde-istanbul-sarachane-meydaninda-olacagiz-1058720073.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 15 Temmuz’un yıl dönümünde İstanbul Saraçhane Meydanı’nda olacağız
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 15 Temmuz’un yıl dönümünde İstanbul Saraçhane Meydanı’nda olacağız
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "15 Temmuz’un yıl dönümünde İstanbul Saraçhane Meydanı’nda olacağız. Şanlı mücadelemizi ve aziz şehitlerimizi yâd edeceğimiz buluşmamıza... 14.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-14T18:11+0300
2022-07-14T18:11+0300
2022-07-14T18:18+0300
recep tayyip erdoğan
politika
15 temmuz
15 temmuz darbe girişimi
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bütün vatandaşları, yarın İstanbul Saraçhane Meydanı'nda saat 17.30'da düzenlenecek 15 Temmuz programına davet etti.Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Darbe girişiminden büyük bir destana tebdil ettiğimiz, vatanımıza uzanan habis elleri boşa çıkardığımız 15 Temmuz'un yıl dönümünde İstanbul Saraçhane Meydanı'nda olacağız. Şanlı mücadelemizi ve aziz şehitlerimizi yad edeceğimiz buluşmamıza tüm vatandaşlarımı davet ediyorum" ifadesini kullandı.
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recep tayyip erdoğan, 15 temmuz, 15 temmuz darbe girişimi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 15 Temmuz’un yıl dönümünde İstanbul Saraçhane Meydanı’nda olacağız
18:11 14.07.2022 (güncellendi: 18:18 14.07.2022) Abone ol
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "15 Temmuz’un yıl dönümünde İstanbul Saraçhane Meydanı’nda olacağız. Şanlı mücadelemizi ve aziz şehitlerimizi yâd edeceğimiz buluşmamıza tüm vatandaşlarımı davet ediyorum" açıklamasında bulundu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bütün vatandaşları, yarın İstanbul Saraçhane Meydanı'nda saat 17.30'da düzenlenecek 15 Temmuz programına davet etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Darbe girişiminden büyük bir destana tebdil ettiğimiz, vatanımıza uzanan habis elleri boşa çıkardığımız 15 Temmuz'un yıl dönümünde İstanbul Saraçhane Meydanı'nda olacağız. Şanlı mücadelemizi ve aziz şehitlerimizi yad edeceğimiz buluşmamıza tüm vatandaşlarımı davet ediyorum" ifadesini kullandı.