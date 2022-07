https://tr.sputniknews.com/20220714/ed-sheeran-ve-esi-cherry-seaborn-dunyaya-gelen-kizlarinin-sira-disi-ismini-acikladi-1058710689.html

Ed Sheeran ve eşi Cherry Seaborn, dünyaya gelen kızlarının sıra dışı ismini açıkladı

Ed Sheeran ve eşi Cherry Seaborn, dünyaya gelen kızlarının sıra dışı ismini açıkladı

İngiliz şarkıcı Ed Sheeran ve eşi Cherry Seaborn, Mayıs ayında dünyaya gelen kızlarının ismini ilk kez açıkladı. 14.07.2022, Sputnik Türkiye

İngiliz The Sun gazetesinin haberine göre Sheeran ve Seaborn çifti, iki aylık bebeklerinin adını 'Jupiter Seaborn Sheeran' koydu.Gazeteye konuşan, aileye yakın bir kaynak, "Ed ve Cherry, hem anlamı hem de benzersizliği açısından sevdikleri bu ismi bebeğe verdiler. Herkes, Jupiter isminin bu bebeğe çok uyduğunu düşünüyor. Kapalı kapılar ardında, Cherry tekrar anne olmanın mutluluğunu yaşıyor. O ve Ed gerçekten cennetten gelme bir çift. Aileleri çok güzel." dedi.Çift aynı zamanda Lyra Antarctica Seaborn Sheeran isimli 2 yaşında bir kız çocuğuna sahip. Çiftin ilk çocuğu Lyra, Seaborn - Sheeran ailesine Eylül 2020'de merhaba demişti.Shape of You şarkısıyla dünya çapında ün kazanan sanatçı, 2019'da dünya evine girmiş ve ikinci bebeğin haberini Instagram üzerinden hayranlarıyla paylaşmıştı.

