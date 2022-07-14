Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://tr.sputniknews.com/20220714/ed-sheeran-ve-esi-cherry-seaborn-dunyaya-gelen-kizlarinin-sira-disi-ismini-acikladi-1058710689.html
Ed Sheeran ve eşi Cherry Seaborn, dünyaya gelen kızlarının sıra dışı ismini açıkladı
Ed Sheeran ve eşi Cherry Seaborn, dünyaya gelen kızlarının sıra dışı ismini açıkladı
İngiliz şarkıcı Ed Sheeran ve eşi Cherry Seaborn, Mayıs ayında dünyaya gelen kızlarının ismini ilk kez açıkladı. 14.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-14T14:10+0300
2022-07-14T14:10+0300
yaşam
ed sheeran
bebek
jüpiter
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/09/1053646526_0:0:1024:577_1920x0_80_0_0_98ecd7c2f4d525d1620aba828be745b1.jpg
İngiliz The Sun gazetesinin haberine göre Sheeran ve Seaborn çifti, iki aylık bebeklerinin adını 'Jupiter Seaborn Sheeran' koydu.Gazeteye konuşan, aileye yakın bir kaynak, "Ed ve Cherry, hem anlamı hem de benzersizliği açısından sevdikleri bu ismi bebeğe verdiler. Herkes, Jupiter isminin bu bebeğe çok uyduğunu düşünüyor. Kapalı kapılar ardında, Cherry tekrar anne olmanın mutluluğunu yaşıyor. O ve Ed gerçekten cennetten gelme bir çift. Aileleri çok güzel." dedi.Çift aynı zamanda Lyra Antarctica Seaborn Sheeran isimli 2 yaşında bir kız çocuğuna sahip. Çiftin ilk çocuğu Lyra, Seaborn - Sheeran ailesine Eylül 2020'de merhaba demişti.Shape of You şarkısıyla dünya çapında ün kazanan sanatçı, 2019'da dünya evine girmiş ve ikinci bebeğin haberini Instagram üzerinden hayranlarıyla paylaşmıştı.
bebek
jüpiter
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/09/1053646526_115:0:1024:682_1920x0_80_0_0_20986a7cc08fbf078cef0820d9bc88f0.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ed sheeran, bebek, jüpiter

Ed Sheeran ve eşi Cherry Seaborn, dünyaya gelen kızlarının sıra dışı ismini açıkladı

14:10 14.07.2022
© AFP 20222022 BRIT Ödülleri sahiplerini buldu
2022 BRIT Ödülleri sahiplerini buldu - Sputnik Türkiye, 1920, 14.07.2022
© AFP 2022
Abone olTelegram
İngiliz şarkıcı Ed Sheeran ve eşi Cherry Seaborn, Mayıs ayında dünyaya gelen kızlarının ismini ilk kez açıkladı.
İngiliz The Sun gazetesinin haberine göre Sheeran ve Seaborn çifti, iki aylık bebeklerinin adını 'Jupiter Seaborn Sheeran' koydu.
Gazeteye konuşan, aileye yakın bir kaynak, "Ed ve Cherry, hem anlamı hem de benzersizliği açısından sevdikleri bu ismi bebeğe verdiler. Herkes, Jupiter isminin bu bebeğe çok uyduğunu düşünüyor. Kapalı kapılar ardında, Cherry tekrar anne olmanın mutluluğunu yaşıyor. O ve Ed gerçekten cennetten gelme bir çift. Aileleri çok güzel." dedi.
Çift aynı zamanda Lyra Antarctica Seaborn Sheeran isimli 2 yaşında bir kız çocuğuna sahip.
Çiftin ilk çocuğu Lyra, Seaborn - Sheeran ailesine Eylül 2020'de merhaba demişti.
Shape of You şarkısıyla dünya çapında ün kazanan sanatçı, 2019'da dünya evine girmiş ve ikinci bebeğin haberini Instagram üzerinden hayranlarıyla paylaşmıştı.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала