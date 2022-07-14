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Eğitimci Nazmi Arıkan cinayetinde 1 gözaltı
Eğitimci Nazmi Arıkan cinayetinde 1 gözaltı
Fen Bilimleri Dershaneleri'nin kurucusu olan Nazmi Arıkan'ın Gelibolu'da çiftlikte öldürülmesiyle ilgili 1 kişi gözaltına alındı. 14.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-14T10:42+0300
2022-07-14T10:43+0300
türkiye
gelibolu
cinayet
dershane
nazmi arıkan
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Nazmi Arıkan ile şoförünün Çanakkale'nin Gelibolu ilçesindeki çiftlik evinde bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin 1 kişi yakalandı. İstanbul'da yakalanarak gözaltına alınan şüphelinin Çanakkale'ye getirildiği öğrenildi. Ne olmuştu? Çanakkale'nin Gelibolu içesine bağlı Karainebeyli köyünde küçükbaş ve büyükbaş hayvan çiftliği bulunan Nazmi Arıkan'dan dün haber alamayan çalışanları, çiftlik evine gitti.Arıkan ve şoförü Şerif Eker'in cansız bedenlerini bulan çalışanlar, durumu jandarmaya bildirdi.Olay yerine gelen jandarma olay yeri inceleme ve 112 Acil Sağlık ekipleri, Arıkan ile Eker'in bıçaklanarak öldürüldüğünü tespit etti.Nazmi Arıkan ve Şerif Eker'in cesetleri, otopsi için Gelibolu Şehit Koray Onay Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.Jandarma, fail ya da faillerin yakalanması için çalışma başlattı.
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gelibolu, cinayet, dershane, nazmi arıkan

Eğitimci Nazmi Arıkan cinayetinde 1 gözaltı

10:42 14.07.2022 (güncellendi: 10:43 14.07.2022)
© AAEğitimci Nazmi Arıkan ve şoförü öldürüldü
Eğitimci Nazmi Arıkan ve şoförü öldürüldü - Sputnik Türkiye, 1920, 14.07.2022
© AA
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Fen Bilimleri Dershaneleri'nin kurucusu olan Nazmi Arıkan'ın Gelibolu'da çiftlikte öldürülmesiyle ilgili 1 kişi gözaltına alındı.
Nazmi Arıkan ile şoförünün Çanakkale'nin Gelibolu ilçesindeki çiftlik evinde bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin 1 kişi yakalandı. İstanbul'da yakalanarak gözaltına alınan şüphelinin Çanakkale'ye getirildiği öğrenildi.

Ne olmuştu?

Çanakkale'nin Gelibolu içesine bağlı Karainebeyli köyünde küçükbaş ve büyükbaş hayvan çiftliği bulunan Nazmi Arıkan'dan dün haber alamayan çalışanları, çiftlik evine gitti.
Arıkan ve şoförü Şerif Eker'in cansız bedenlerini bulan çalışanlar, durumu jandarmaya bildirdi.
Olay yerine gelen jandarma olay yeri inceleme ve 112 Acil Sağlık ekipleri, Arıkan ile Eker'in bıçaklanarak öldürüldüğünü tespit etti.
Nazmi Arıkan ve Şerif Eker'in cesetleri, otopsi için Gelibolu Şehit Koray Onay Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Jandarma, fail ya da faillerin yakalanması için çalışma başlattı.
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