https://tr.sputniknews.com/20220714/egitimci-nazmi-arikan-cinayetinde-1-gozalti-1058697581.html

Eğitimci Nazmi Arıkan cinayetinde 1 gözaltı

Eğitimci Nazmi Arıkan cinayetinde 1 gözaltı

Fen Bilimleri Dershaneleri'nin kurucusu olan Nazmi Arıkan'ın Gelibolu'da çiftlikte öldürülmesiyle ilgili 1 kişi gözaltına alındı. 14.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-14T10:42+0300

2022-07-14T10:42+0300

2022-07-14T10:43+0300

türkiye

gelibolu

cinayet

dershane

nazmi arıkan

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/0d/1058677690_0:35:1201:710_1920x0_80_0_0_8c3b27289d1b7b11b3af76129972bcf5.jpg

Nazmi Arıkan ile şoförünün Çanakkale'nin Gelibolu ilçesindeki çiftlik evinde bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin 1 kişi yakalandı. İstanbul'da yakalanarak gözaltına alınan şüphelinin Çanakkale'ye getirildiği öğrenildi. Ne olmuştu? Çanakkale'nin Gelibolu içesine bağlı Karainebeyli köyünde küçükbaş ve büyükbaş hayvan çiftliği bulunan Nazmi Arıkan'dan dün haber alamayan çalışanları, çiftlik evine gitti.Arıkan ve şoförü Şerif Eker'in cansız bedenlerini bulan çalışanlar, durumu jandarmaya bildirdi.Olay yerine gelen jandarma olay yeri inceleme ve 112 Acil Sağlık ekipleri, Arıkan ile Eker'in bıçaklanarak öldürüldüğünü tespit etti.Nazmi Arıkan ve Şerif Eker'in cesetleri, otopsi için Gelibolu Şehit Koray Onay Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.Jandarma, fail ya da faillerin yakalanması için çalışma başlattı.

türkiye

gelibolu

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

gelibolu, cinayet, dershane, nazmi arıkan