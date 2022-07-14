https://tr.sputniknews.com/20220714/egitimci-nazmi-arikanin-olduruldugu-cinayetin-detaylari-ortaya-cikti-tokatspor-baskani-gozaltinda-1058721149.html

Eğitimci Nazmi Arıkan'ın öldürüldüğü cinayetin detayları ortaya çıktı: Tokatspor başkanı gözaltında

Eğitimci Nazmi Arıkan'ın öldürüldüğü cinayetin detayları ortaya çıktı: Tokatspor başkanı gözaltında

Fen Bilimleri Eğitim Kurumları kurucusu Nazmi Arıkan ve şoförü Şerif Eker’in cinayetiyle ilgili gözaltına alınan Tokatspor Kulüp Başkanı şüpheli Ufuk A... 14.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-14T18:33+0300

2022-07-14T18:33+0300

2022-07-14T18:41+0300

türkiye

nazmi arıkan

cinayet

gelibolu

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Hayatını kaybeden 2 ismin cansız bedenini saat 13.00 sıralarında eve gelen çalışanlar buldu. Durum Jandarma ekiplerine bildirildi. Bunun üzerine ekipler olayın yaşandığı Duru Çiftliği'ne sevk edildi. Jandarma Olay Yeri İnceleme ekipleri yaptıkları çalışmanın ardından 2 kişinin cenazesi Adli Tıp Kurumu’na götürüldü.3 komanda bıçağı kılıfı bulunduÇanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalarda çiftlik yakınlarındaki tarlada 3 komando bıçağı kılıfı bulundu. Jandarma ekipleri, Nazmi Arıkan ve 5 eğitim kurumunu devrettiği Tokatspor Kulüp Başkanı Ufuk Akçekaya ile aralarında ticari sorunlar olduğu bilgisine ulaştı.İstanbul'da gözaltıAraştırma derinleştirildi. Arıkan’ın aralarında ticari husumet olduğu iddia edilen Ufuk A. mercek altına alındı. Yapılan araştırmada Ufuk A.'nın olay mahalline olaydan bir kaç saat önce otobüs ile geldiği ve cinayetin ardından da taksi ve otobüs kullanarak şehir dışına çıktığı belirlendi.Cinayet sonrasında sosyal medya hesabından bir video yayınlayarak kendisine komplo kuruluğunu öne sürülen şüpheli Çanakkale İl Jandarma İstihbarat Şube Müdürlüğü ve JASAT ekiplerince İstanbul Etiler'de gözaltına alındı. İstanbul polisinin de yer aldığı operasyonda yakalanan Ufuk A. sorgulanmak üzere Çanakkale’ye götürüldü.Cinayet şüphelisinin Mimaroba, Beylikdüzü, Üsküdar, Libadiye ve Altunizade’de bulunan eğitim kurumları yüzünden ticari sorunlar yaşandığı iddia edildi. Nazmi Arıkan’ın ödenmeyen kiralardan ötürü isim hakkının kullanılması iznini iptal ettiği iddia edildi.Video yayınladıGözaltına alınan şüphelinin, cinayetten bir gün sonra sosyal medya hesabı üzerinden canlı yayın yaptığı ortaya çıktı. Nazmi Arıkan'la aralarında yaşanan sorunlara değinen zanlının, videoda komploya uğradığını iddia ederek "Nazmi Arıkan Kurban Seçilmiştir" ifadelerini kullandığı görülüyor.Sorgusu sürüyorÖzel okul ve kurs işletmecisi Tokatspor Kulübü Başkanı Ufuk Akçekaya olduğu öğrenilen zanlının jandarmadaki işlemleri devam ediyor.Hastaneye gelen Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, öldürülen Arıkan ve Eker'in yakınlarına taziyelerini iletti.

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nazmi arıkan, cinayet, gelibolu