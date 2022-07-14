https://tr.sputniknews.com/20220714/gelin-ve-damattan-davetlilere-taki-takmayin-cagrisi-ekonomik-olarak-zorladigini-biliyoruz-1058710083.html
Gelin ve damattan davetlilere 'Takı takmayın' çağrısı: Ekonomik olarak zorladığını biliyoruz
Gelin ve damattan davetlilere 'Takı takmayın' çağrısı: Ekonomik olarak zorladığını biliyoruz
Van’da dünya evine giren bir çift, düğünlerinde yakınlarının ve davetlilerin takı takmasını istemedi. 14.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-14T13:54+0300
2022-07-14T13:54+0300
2022-07-14T14:02+0300
düğün
türkiye
gelin
takı
altın
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Yaz mevsimiyle birlikte düğün sezonu açılırken, Van’da dünya evine giren bir çift, düğünlerinde yakınlarının ve davetlilerin takı takmasını istemedi. Aynı kurumda çalışan Zübeyde Aldemir ve Deniz Kıyak beraberliklerini düğünle taçlandırarak dünya evine girdiler. Ancak, Zübeyde Aldemir ve Deniz Kıyak düğünlerinde herkesten farklı bir uygulayamaya da imza attılar.'Kimsenin sıkıntı yaşamasını istemedik'Düğünlerine davet ettikleri yakınları ve arkadaşlarının takı takmasını istemeyen çift, altın fiyatlarının yüksekliği ve ekonomik sıkıntı nedeniyle kimsenin rahatsız olmasını istemediklerin belirterek, “Biz yakınlarımız ve arkadaşlarımızın bizim en mutlu günümüzde yanımızda olmasını ve gönüllerince eğlenmelerini istedik. Bizim için önemli olan da buydu. Düğünlerde takı takmanın insanları ekonomik olarak zorladığını biliyoruz. Biz böyle bir karar vererek kimsenin sıkıntı yaşamasını istemedik. Yakınlarımız ve davetlilerimiz de bu kararımızı taktirle karşıladı” dedi.
https://tr.sputniknews.com/20220622/dugunde-damada-aku-ve-kutup-baslarindan-yaptiklari-besi-bir-yerde-taktilar-1057759485.html
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düğün, gelin, takı, altın
Gelin ve damattan davetlilere 'Takı takmayın' çağrısı: Ekonomik olarak zorladığını biliyoruz
13:54 14.07.2022 (güncellendi: 14:02 14.07.2022) Abone ol
Van’da dünya evine giren bir çift, düğünlerinde yakınlarının ve davetlilerin takı takmasını istemedi.
Yaz mevsimiyle birlikte düğün sezonu açılırken, Van’da dünya evine giren bir çift, düğünlerinde yakınlarının ve davetlilerin takı takmasını istemedi. Aynı kurumda çalışan Zübeyde Aldemir ve Deniz Kıyak beraberliklerini düğünle taçlandırarak dünya evine girdiler. Ancak, Zübeyde Aldemir ve Deniz Kıyak düğünlerinde herkesten farklı bir uygulayamaya da imza attılar.
'Kimsenin sıkıntı yaşamasını istemedik'
Düğünlerine davet ettikleri yakınları ve arkadaşlarının takı takmasını istemeyen çift, altın fiyatlarının yüksekliği ve ekonomik sıkıntı nedeniyle kimsenin rahatsız olmasını istemediklerin belirterek, “Biz yakınlarımız ve arkadaşlarımızın bizim en mutlu günümüzde yanımızda olmasını ve gönüllerince eğlenmelerini istedik. Bizim için önemli olan da buydu. Düğünlerde takı takmanın insanları ekonomik olarak zorladığını biliyoruz. Biz böyle bir karar vererek kimsenin sıkıntı yaşamasını istemedik. Yakınlarımız ve davetlilerimiz de bu kararımızı taktirle karşıladı” dedi.