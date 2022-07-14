https://tr.sputniknews.com/20220714/istanbulda-bazi-yollar-trafige-kapatilacak-1058715325.html

İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak

İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak

İstanbul'da, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde Saraçhane'de düzenlenecek anma programı nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak. Valilik alternatif... 14.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-14T16:18+0300

2022-07-14T16:18+0300

2022-07-14T16:18+0300

türkiye

türkiye

istanbul

15 temmuz

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İstanbul Valiliği, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde Saraçhane'de düzenlenecek anma programı dolayısıyla kapatılacak yolları ve alternatif güzergahları duyurdu.Valilikten yapılan açıklamaya göre, yarın 13.00 itibarıyla program bitimine kadar kapanacak yollar şöyle:Kapatılacak yollara alternatif olarak Atatürk Bulvarı, Akdeniz Caddesi, Balat Sahil Yolu ve Vatan Caddesi kullanılabilecek.

https://tr.sputniknews.com/20220714/15-temmuz-treni-yola-cikti-2-ayda-56-bin-yolcu-tasiyacak-1058709362.html

türkiye

istanbul

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türkiye, istanbul, 15 temmuz