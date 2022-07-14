https://tr.sputniknews.com/20220714/istanbulda-bazi-yollar-trafige-kapatilacak-1058715325.html
İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak
İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak
İstanbul'da, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde Saraçhane'de düzenlenecek anma programı nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak. Valilik alternatif... 14.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-14T16:18+0300
2022-07-14T16:18+0300
2022-07-14T16:18+0300
türkiye
türkiye
istanbul
15 temmuz
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İstanbul Valiliği, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde Saraçhane'de düzenlenecek anma programı dolayısıyla kapatılacak yolları ve alternatif güzergahları duyurdu.Valilikten yapılan açıklamaya göre, yarın 13.00 itibarıyla program bitimine kadar kapanacak yollar şöyle:Kapatılacak yollara alternatif olarak Atatürk Bulvarı, Akdeniz Caddesi, Balat Sahil Yolu ve Vatan Caddesi kullanılabilecek.
https://tr.sputniknews.com/20220714/15-temmuz-treni-yola-cikti-2-ayda-56-bin-yolcu-tasiyacak-1058709362.html
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türkiye, istanbul, 15 temmuz
İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak
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İstanbul'da, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde Saraçhane'de düzenlenecek anma programı nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak. Valilik alternatif güzergahları duyurdu.
İstanbul Valiliği, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde Saraçhane'de düzenlenecek anma programı dolayısıyla kapatılacak yolları ve alternatif güzergahları duyurdu.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, yarın 13.00 itibarıyla program bitimine kadar kapanacak yollar şöyle:
"Macar Kardeşler Caddesi (İBB Önünden Çift Taraflı Kapanacak). İtfaiye Caddesi. Büyük Karaman Caddesi. Kavalalı Sokak Macar Kardeşler Caddesi istikameti. Dolap Caddesi Horhor Caddesi kesişimi kavşaktan Macar Kardeşler Caddesi istikametine Horhor Caddesi kapatılacak. Fevzipaşa Caddesi ve Akdeniz Caddesi kesişimi kavşaktan Saraçhane istikametine kapatılacak."
Kapatılacak yollara alternatif olarak Atatürk Bulvarı, Akdeniz Caddesi, Balat Sahil Yolu ve Vatan Caddesi kullanılabilecek.