https://tr.sputniknews.com/20220714/rusya-bizimle-gorusmeyi-reddedenler-bilmeli-ki-ne-kadar-ertelerlerse-anlasmamiz-o-denli-zorlasacak-1058714158.html

Rusya: Bizimle görüşmeyi reddedenler bilmeli ki ne kadar ertelerlerse anlaşmamız o denli zorlaşacak

Rusya: Bizimle görüşmeyi reddedenler bilmeli ki ne kadar ertelerlerse anlaşmamız o denli zorlaşacak

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Rudenko, Ukrayna’nın barış görüşmelerine geri dönmek istemesi hâlinde buna olumlu yanıt vereceklerini belirtti, ancak barış... 14.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-14T15:38+0300

2022-07-14T15:38+0300

2022-07-14T15:39+0300

ukrayna krizi

rusya

ukrayna

andrey rudenko

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Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Andrey Rudenko, Ukrayna ile duran barış müzakerelerine ilişkin, “Ukrayna’nın girişimi ile başlayan görüşme süreci yine Ukrayna’nın yüzünden durdu. Kiev’in görüşme yapmasını fiilen yasaklayan Batı’nın payından da bahsetmezsek olmaz. Barış anlaşması taslağı konusundaki tekliflerimiz Ukrayna tarafından yanıtsız bırakıldı” açıklamasını yaptı. Rudenko, “Rusya’nın istekleri hâlâ aynı: Ukrayna’nın tarafsız, askeri bloklar dışı ve nükleersiz statüsü gelecekteki anlaşma ile sabitlenmeli. Ukrayna; Kırım ile Donetsk ve Lugansk halk cumhuriyetlerinin bugünkü statüleri dahil, mevcut topraksal gerçeklikleri tanımalı” diye devam etti. Bununla beraber, Ukrayna’nın müzakere masasına geri dönmek istediğini söylemesi hâlinde buna olumlu yanıt vermeye hazır olduklarını kaydeden Rudenko, “Fakat bahsettiğim anlaşma tekliflerine dair açık bir yanıt almak konusunda ısrarcı olacağız ve sahada adım adım değişmekte olan durumu da tartacağız” vurgusunu yaptı. Rudenko ayrıca, “Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in söylemiş olduğu gibi, biz görüşmeleri geri çeviriyor değiliz, fakat görüşmeyi geri çevirenler bilmeliler ki bu süreci ne kadar ertelerlerse bizimle anlaşmaları o kadar zor olacak” uyarısında bulundu.

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rusya, ukrayna, andrey rudenko