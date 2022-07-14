Türkiye
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://tr.sputniknews.com/20220714/uluslararasi-finans-enstitusu-basekonomisti-brookstan-turkiye-paylasimi-tek-gereken-makro-istikrar-1058706800.html
Uluslararası Finans Enstitüsü Başekonomisti Brooks'tan Türkiye paylaşımı: Tek gereken makro istikrar
Uluslararası Finans Enstitüsü Başekonomisti Brooks'tan Türkiye paylaşımı: Tek gereken makro istikrar
Uluslararası Finans Enstitüsü (IIF) Başekonomisti Robin Brooks, Türkiye’nin son yıllarda ihracatının hızla arttığını, gelişmekte olan diğer ülkelerle... 14.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-14T13:16+0300
2022-07-14T13:17+0300
ekonomi
robin brooks
ekonomist
türk lirası
uluslararası finans enstitüsü
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/0e/1058706874_0:0:3076:1731_1920x0_80_0_0_83091f1cbfbfe75615d73851f8cff97e.jpg
Brooks, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye, Arjantin, Brezilya, Meksika ve Rusya’nın ürün ve hizmet ihracat hacimlerine ilişkin bir grafik paylaşarak, “Son 5 yılda Türkiye, ihracat hacminde diğer gelişmekte olan ülkelerde görülmemiş bir artış yaşadı” ifadesini kullandı. Brooks, “Dolayısıyla, Türkiye'nin küresel ekonomide başarılı olması için koşullar-en açık şekilde ihracattaki yüksek rekabet gücü – büyük oranda ortada. Tek gereken makro istikrar ve Türkiye hızla yükselecek” yorumunu yaptı.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/0e/1058706874_347:0:3076:2047_1920x0_80_0_0_470fc1ad103318c8dae9e813e4667a58.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
robin brooks, ekonomist, türk lirası, uluslararası finans enstitüsü

Uluslararası Finans Enstitüsü Başekonomisti Brooks'tan Türkiye paylaşımı: Tek gereken makro istikrar

13:16 14.07.2022 (güncellendi: 13:17 14.07.2022)
© AFP 2022 / YASIN AKGULTürk Lirası
Türk Lirası - Sputnik Türkiye, 1920, 14.07.2022
© AFP 2022 / YASIN AKGUL
Abone olTelegram
Uluslararası Finans Enstitüsü (IIF) Başekonomisti Robin Brooks, Türkiye’nin son yıllarda ihracatının hızla arttığını, gelişmekte olan diğer ülkelerle kıyaslandığında ihracattaki rekabet gücünün yüksek olduğunu kaydetti.
Brooks, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye, Arjantin, Brezilya, Meksika ve Rusya’nın ürün ve hizmet ihracat hacimlerine ilişkin bir grafik paylaşarak, “Son 5 yılda Türkiye, ihracat hacminde diğer gelişmekte olan ülkelerde görülmemiş bir artış yaşadı” ifadesini kullandı.
Brooks, “Dolayısıyla, Türkiye'nin küresel ekonomide başarılı olması için koşullar-en açık şekilde ihracattaki yüksek rekabet gücü – büyük oranda ortada. Tek gereken makro istikrar ve Türkiye hızla yükselecek” yorumunu yaptı.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала