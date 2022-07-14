https://tr.sputniknews.com/20220714/uluslararasi-finans-enstitusu-basekonomisti-brookstan-turkiye-paylasimi-tek-gereken-makro-istikrar-1058706800.html

Uluslararası Finans Enstitüsü Başekonomisti Brooks'tan Türkiye paylaşımı: Tek gereken makro istikrar

Uluslararası Finans Enstitüsü Başekonomisti Brooks'tan Türkiye paylaşımı: Tek gereken makro istikrar

Uluslararası Finans Enstitüsü (IIF) Başekonomisti Robin Brooks, Türkiye’nin son yıllarda ihracatının hızla arttığını, gelişmekte olan diğer ülkelerle... 14.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-14T13:16+0300

2022-07-14T13:16+0300

2022-07-14T13:17+0300

ekonomi

robin brooks

ekonomist

türk lirası

uluslararası finans enstitüsü

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Brooks, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye, Arjantin, Brezilya, Meksika ve Rusya’nın ürün ve hizmet ihracat hacimlerine ilişkin bir grafik paylaşarak, “Son 5 yılda Türkiye, ihracat hacminde diğer gelişmekte olan ülkelerde görülmemiş bir artış yaşadı” ifadesini kullandı. Brooks, “Dolayısıyla, Türkiye'nin küresel ekonomide başarılı olması için koşullar-en açık şekilde ihracattaki yüksek rekabet gücü – büyük oranda ortada. Tek gereken makro istikrar ve Türkiye hızla yükselecek” yorumunu yaptı.

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robin brooks, ekonomist, türk lirası, uluslararası finans enstitüsü