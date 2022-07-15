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'Ördek' kavgasında Kıbrıs gazisini döven şahıs, serbest bırakıldı
'Ördek' kavgasında Kıbrıs gazisini döven şahıs, serbest bırakıldı
Tekirdağ'da Kıbrıs gazisi Ali Aydın namaz kılmak istediği ağacın altındaki ördeklerini almasını istediği komşusu tarafından dövüldü. Komşusunun demir dirgenle... 15.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-15T17:53+0300
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Olay, dün öğle saatlerinde Kurtdere Mahallesi Aşağıpınar mevkisinde meydana geldi. Kıbrıs gazisi Ali Aydın, hayvanlarını otlatmaya götürdüğü Aşağıpınar mevkisinde bir ağacın altında öğle namazını kılmak istedi.Aydın, ağacın altındaki ördeklerin sahibi N.Y'den hayvanları almasını isteyince tartışma çıktı.Tartışma sırasında N.Y, yanında bulunan tarım aleti dirgenle Ali Aydın'a vurdu. Aydın, aldığı darbelerle yaralanırken, çevredekiler N.Y'yi uzaklaştırdı.Saray Devlet Hastanesi'ne götürülen Aydın'ın sol bacağında kırık, elleri ve vücudunun çeşitli yerlerinde kesikler olduğu belirlendi.Tedavisi yapılıp darp raporu alan Aydın, N.Y'den şikayetçi oldu. Gözaltına alınan N.Y. ifadesinde, Ali Aydın'ın ördeklerini kovaladığını ve aralarında bu yüzden tartışma çıktığını söylediği öğrenildi. N.Y, savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.Evinde dinlenen Kıbrıs gazisi Ali Aydın, "Seslenip, "Namaz kılacağım, burada ördeklerin pisletmesin" deyip almasını istedim. Bana küfretmeye başladı. Elinde demir dirgen vardı, bana saplamaya geldi. Saplayamayınca vurmaya başladı. Kendimi korudum ve bu hale geldim. Orada olay yatıştı, hanımı geldi, ikinci kez vurmaya başlayınca bacağım kırıldı. Ondan şikayetçiyim" diye konuştu.Ali Aydın, "Ben bu adama ne yapmışım? Öldürmeye kastediyor beni. Aramızda hiçbir husumet yok. Selam, sabah yoktu, husumetimiz yoktu, hiçbir şeyimiz yoktu" dedi.
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kıbrıs, gazi, tekirdağ

'Ördek' kavgasında Kıbrıs gazisini döven şahıs, serbest bırakıldı

17:53 15.07.2022 (güncellendi: 17:54 15.07.2022)
© Fotoğraf 'Ördek' kavgasında Kıbrıs gazisine dayak
 'Ördek' kavgasında Kıbrıs gazisine dayak - Sputnik Türkiye, 1920, 15.07.2022
© Fotoğraf
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Tekirdağ'da Kıbrıs gazisi Ali Aydın namaz kılmak istediği ağacın altındaki ördeklerini almasını istediği komşusu tarafından dövüldü. Komşusunun demir dirgenle vurduğu Aydın'ın bacağında kırık, ellerinde kesikler oluştu.
Olay, dün öğle saatlerinde Kurtdere Mahallesi Aşağıpınar mevkisinde meydana geldi. Kıbrıs gazisi Ali Aydın, hayvanlarını otlatmaya götürdüğü Aşağıpınar mevkisinde bir ağacın altında öğle namazını kılmak istedi.
Aydın, ağacın altındaki ördeklerin sahibi N.Y'den hayvanları almasını isteyince tartışma çıktı.
Tartışma sırasında N.Y, yanında bulunan tarım aleti dirgenle Ali Aydın'a vurdu. Aydın, aldığı darbelerle yaralanırken, çevredekiler N.Y'yi uzaklaştırdı.

Saray Devlet Hastanesi'ne götürülen Aydın'ın sol bacağında kırık, elleri ve vücudunun çeşitli yerlerinde kesikler olduğu belirlendi.
Tedavisi yapılıp darp raporu alan Aydın, N.Y'den şikayetçi oldu. Gözaltına alınan N.Y. ifadesinde, Ali Aydın'ın ördeklerini kovaladığını ve aralarında bu yüzden tartışma çıktığını söylediği öğrenildi. N.Y, savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.
Evinde dinlenen Kıbrıs gazisi Ali Aydın, "Seslenip, "Namaz kılacağım, burada ördeklerin pisletmesin" deyip almasını istedim. Bana küfretmeye başladı. Elinde demir dirgen vardı, bana saplamaya geldi. Saplayamayınca vurmaya başladı. Kendimi korudum ve bu hale geldim. Orada olay yatıştı, hanımı geldi, ikinci kez vurmaya başlayınca bacağım kırıldı. Ondan şikayetçiyim" diye konuştu.

Ali Aydın, "Ben bu adama ne yapmışım? Öldürmeye kastediyor beni. Aramızda hiçbir husumet yok. Selam, sabah yoktu, husumetimiz yoktu, hiçbir şeyimiz yoktu" dedi.
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