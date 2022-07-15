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Ekvador'da 6 büyüklüğünde deprem
Ekvador'da 6 büyüklüğünde deprem
Güney Amerika ülkesi Ekvador'da 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 15.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-15T03:47+0300
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dünya
ekvador
deprem
pasifik
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Ekvador Ulusal Risk Azaltma Sekreterliği (SNGR), 57 kilometre derinlikte meydana gelen depremin merkez üssünün, ülkenin kuzeybatısındaki Guayas kentine 19 kilometre uzaklıkta olduğunu açıkladı.Sarsıntının Pichincha, Manabi, Esmeralda, Cotopaxi, Chimborazo ve Loja kentlerinde de hissedildiği bildirildi.Depremde can ve mal kaybı yaşanmadığı öğrenildi.Ekvador'da, 16 ve 20 Nisan 2016'da meydana gelen 7.8 ve 6.1 büyüklüğündeki iki depremde yaklaşık 700 kişi hayatını kaybetmişti.Ülke, sismik hareketliliğin yoğun olduğu 'Pasifik Ateş Çemberi' adı verilen deprem kuşağında yer alıyor.
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ekvador, deprem, pasifik

Ekvador'da 6 büyüklüğünde deprem

03:47 15.07.2022
© DHADeprem
Deprem - Sputnik Türkiye, 1920, 15.07.2022
© DHA
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Güney Amerika ülkesi Ekvador'da 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Ekvador Ulusal Risk Azaltma Sekreterliği (SNGR), 57 kilometre derinlikte meydana gelen depremin merkez üssünün, ülkenin kuzeybatısındaki Guayas kentine 19 kilometre uzaklıkta olduğunu açıkladı.
Sarsıntının Pichincha, Manabi, Esmeralda, Cotopaxi, Chimborazo ve Loja kentlerinde de hissedildiği bildirildi.
Depremde can ve mal kaybı yaşanmadığı öğrenildi.
Ekvador'da, 16 ve 20 Nisan 2016'da meydana gelen 7.8 ve 6.1 büyüklüğündeki iki depremde yaklaşık 700 kişi hayatını kaybetmişti.
Ülke, sismik hareketliliğin yoğun olduğu 'Pasifik Ateş Çemberi' adı verilen deprem kuşağında yer alıyor.
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