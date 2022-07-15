https://tr.sputniknews.com/20220715/gremlinler-filminin-yonetmeni-bebek-yoda-gizmonun-birebir-kopyasi-1058750054.html
'Gremlinler' filminin yönetmeni: Bebek Yoda, Gizmo'nun birebir kopyası
'Gremlinler' filminin yönetmeni: Bebek Yoda, Gizmo'nun birebir kopyası
Gremlinler filmi yönetmeni Dante'nin Bebek Yoda karakterine ilişkin açıklamaları TV dünyasında yeni bir intihal tartışması başlatabilir. 15.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-15T13:24+0300
2022-07-15T13:24+0300
2022-07-15T13:24+0300
yaşam
yoda
star wars
gremlinler
joe dante
bebek
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1984 yapımı fantastik- korku filmi 'Gremlinler'in yönetmeni Joe Dante, 'Star Wars' (Yıldız Savaşları) serisinin 6 ve 7. filmleri arasındaki 30 yılda yaşananları konu alan 'The Mandalorian' dizisi karakterlerinden Bebek Yoda'nın çalıntı olduğunu iddia etti. San Francisco Chronicle gazetesine konuşan Dante kısa sürede fenomen haline gelen Bebek Yoda'nın kendi filmindeki Gizmo adlı yaratığın birebir kopyası olduğunu savundu. Filminin uzun ömürlü olmasını Gizmo'ya bağlayan ve bu karakterin aslında bebek gibi olduğunu söyleyen Dante buradan konuyu bağladığı Bebek Yoda'nın çalıntı olduğunu öne sürdü.
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yoda, star wars, gremlinler, joe dante, bebek
'Gremlinler' filminin yönetmeni: Bebek Yoda, Gizmo'nun birebir kopyası
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Gremlinler filmi yönetmeni Dante'nin Bebek Yoda karakterine ilişkin açıklamaları TV dünyasında yeni bir intihal tartışması başlatabilir.
1984 yapımı fantastik- korku filmi 'Gremlinler'in yönetmeni Joe Dante, 'Star Wars' (Yıldız Savaşları) serisinin 6 ve 7. filmleri arasındaki 30 yılda yaşananları konu alan 'The Mandalorian' dizisi karakterlerinden Bebek Yoda'nın çalıntı olduğunu iddia etti.
San Francisco Chronicle gazetesine konuşan Dante kısa sürede fenomen haline gelen Bebek Yoda'nın kendi filmindeki Gizmo adlı yaratığın birebir kopyası olduğunu savundu.
Filminin uzun ömürlü olmasını Gizmo'ya bağlayan ve bu karakterin aslında bebek gibi olduğunu söyleyen Dante buradan konuyu bağladığı Bebek Yoda'nın çalıntı olduğunu öne sürdü.