https://tr.sputniknews.com/20220715/gremlinler-filminin-yonetmeni-bebek-yoda-gizmonun-birebir-kopyasi-1058750054.html

'Gremlinler' filminin yönetmeni: Bebek Yoda, Gizmo'nun birebir kopyası

'Gremlinler' filminin yönetmeni: Bebek Yoda, Gizmo'nun birebir kopyası

Gremlinler filmi yönetmeni Dante'nin Bebek Yoda karakterine ilişkin açıklamaları TV dünyasında yeni bir intihal tartışması başlatabilir. 15.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-15T13:24+0300

2022-07-15T13:24+0300

2022-07-15T13:24+0300

yaşam

yoda

star wars

gremlinler

joe dante

bebek

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1984 yapımı fantastik- korku filmi 'Gremlinler'in yönetmeni Joe Dante, 'Star Wars' (Yıldız Savaşları) serisinin 6 ve 7. filmleri arasındaki 30 yılda yaşananları konu alan 'The Mandalorian' dizisi karakterlerinden Bebek Yoda'nın çalıntı olduğunu iddia etti. San Francisco Chronicle gazetesine konuşan Dante kısa sürede fenomen haline gelen Bebek Yoda'nın kendi filmindeki Gizmo adlı yaratığın birebir kopyası olduğunu savundu. Filminin uzun ömürlü olmasını Gizmo'ya bağlayan ve bu karakterin aslında bebek gibi olduğunu söyleyen Dante buradan konuyu bağladığı Bebek Yoda'nın çalıntı olduğunu öne sürdü.

bebek

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yoda, star wars, gremlinler, joe dante, bebek