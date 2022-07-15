https://tr.sputniknews.com/20220715/kovid-19-belirtilerinin-gorulme-sikligi-degisti-en-sik-gorulen-semptom-bogaz-agrisi-1058741132.html
Kovid-19 belirtilerinin görülme sıklığı değişti: 'En sık görülen semptom boğaz ağrısı'
Kovid-19 belirtilerinin görülme sıklığı değişti: 'En sık görülen semptom boğaz ağrısı'
İngiltere'de 17 bin 500 kişiden gelen verilere göre, Kovid testi pozitif çıkanların en yaygın bildirdiği semptom artık boğaz ağrısı. Öne çıkan diğer belirtiler... 15.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-15T09:57+0300
2022-07-15T09:57+0300
2022-07-15T09:57+0300
koronavirüs
türkiye’de kovid-19 salgını
kovid-19
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öksürük
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İngiltere'de Ulusal Sağlık Sistemi'nin (NHS) listesinde ilk sıralarda yer alan yüksek ateş ve koku/tat kaybı, son dönemdeki hastalarda eskisine göre çok daha nadir görülüyor.Ses kısıklığı, hapşırma, yorgunluk, kas ağrısı ve baş dönmesi, sık bildirilen belirtilerden.Zoe App adlı uygulamanın verilerine göre, öne çıkan 20 Kovid belirtisi sırasıyla şöyle:BBC, bu tablonun diğer araştırmalarla da tutarlı olduğunu teyit etti. İngiltere'de rastgele seçilen 150 bin kişinin verilerine dayanan React-1 araştırmasına göre, pandeminin başından bu yana Kovid semptomları değişti.Bilim insanları, bunun nedeninin virüsün zaman içerisindeki değişimi ya da mutasyonu olabileceğini kaydediyor. Orijinal Wuhan varyantından bu yana birçok Kovid varyantı ortaya çıktı. Son olarak Omicron varyantı hakim tür haline geldi.Imperial College London'dan React-1 araştırmacıları, bu varyantta koku ve tat kaybının en az görülen belirtiler olduğunu kaydetti. Bunun yerine hastalar daha çok grip benzeri semptomlar bildirdi.Bu yılın Mart ayında hızla yayılan Omicron'un BA.1 ve BA.2 tipleri, bu değişimi getirdi. Ardından Omicron'un iki alt varyantı, BA.4 ve BA.5 hakim hale geldi ve virüsün yayılma hızını artırdı.
https://tr.sputniknews.com/20220711/kovid-19a-karsi-yeni-hatirlatma-dozuna-yogun-ilgi-toplumsal-bir-sorumluluk-olarak-goruyorum-1058579446.html
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türkiye’de kovid-19 salgını, kovid-19, korona, koronavirüs, öksürük
Kovid-19 belirtilerinin görülme sıklığı değişti: 'En sık görülen semptom boğaz ağrısı'
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İngiltere'de 17 bin 500 kişiden gelen verilere göre, Kovid testi pozitif çıkanların en yaygın bildirdiği semptom artık boğaz ağrısı. Öne çıkan diğer belirtiler ise baş ağrısı, burun tıkanıklığı ve öksürük.
İngiltere'de Ulusal Sağlık Sistemi'nin (NHS) listesinde ilk sıralarda yer alan yüksek ateş ve koku/tat kaybı, son dönemdeki hastalarda eskisine göre çok daha nadir görülüyor.
Ses kısıklığı, hapşırma, yorgunluk, kas ağrısı ve baş dönmesi, sık bildirilen belirtilerden.
Zoe App adlı uygulamanın verilerine göre, öne çıkan 20 Kovid belirtisi sırasıyla şöyle:
Boğaz ağrısı - %58 oranda bildirildi
Lenf bezlerinin şişmesi - %15
Koku hissinde değişim - %13
BBC, bu tablonun diğer araştırmalarla da tutarlı olduğunu teyit etti. İngiltere'de rastgele seçilen 150 bin kişinin verilerine dayanan React-1 araştırmasına göre, pandeminin başından bu yana Kovid semptomları değişti.
Bilim insanları, bunun nedeninin virüsün zaman içerisindeki değişimi ya da mutasyonu olabileceğini kaydediyor. Orijinal Wuhan varyantından bu yana birçok Kovid varyantı ortaya çıktı. Son olarak Omicron varyantı hakim tür haline geldi.
Imperial College London'dan React-1 araştırmacıları, bu varyantta koku ve tat kaybının en az görülen belirtiler olduğunu kaydetti. Bunun yerine hastalar daha çok grip benzeri semptomlar bildirdi.
Bu yılın Mart ayında hızla yayılan Omicron'un BA.1 ve BA.2 tipleri, bu değişimi getirdi. Ardından Omicron'un iki alt varyantı, BA.4 ve BA.5 hakim hale geldi ve virüsün yayılma hızını artırdı.