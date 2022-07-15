Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
KORONAVİRÜS
Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınına ilişkin tüm gelişmeler
https://tr.sputniknews.com/20220715/kovid-19-belirtilerinin-gorulme-sikligi-degisti-en-sik-gorulen-semptom-bogaz-agrisi-1058741132.html
Kovid-19 belirtilerinin görülme sıklığı değişti: 'En sık görülen semptom boğaz ağrısı'
Kovid-19 belirtilerinin görülme sıklığı değişti: 'En sık görülen semptom boğaz ağrısı'
İngiltere'de 17 bin 500 kişiden gelen verilere göre, Kovid testi pozitif çıkanların en yaygın bildirdiği semptom artık boğaz ağrısı. Öne çıkan diğer belirtiler... 15.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-15T09:57+0300
2022-07-15T09:57+0300
koronavirüs
türkiye’de kovid-19 salgını
kovid-19
korona
koronavirüs
öksürük
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/0f/1058740917_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_197becd2b6b016ec6091ea1b8b10a290.jpg
İngiltere'de Ulusal Sağlık Sistemi'nin (NHS) listesinde ilk sıralarda yer alan yüksek ateş ve koku/tat kaybı, son dönemdeki hastalarda eskisine göre çok daha nadir görülüyor.Ses kısıklığı, hapşırma, yorgunluk, kas ağrısı ve baş dönmesi, sık bildirilen belirtilerden.Zoe App adlı uygulamanın verilerine göre, öne çıkan 20 Kovid belirtisi sırasıyla şöyle:BBC, bu tablonun diğer araştırmalarla da tutarlı olduğunu teyit etti. İngiltere'de rastgele seçilen 150 bin kişinin verilerine dayanan React-1 araştırmasına göre, pandeminin başından bu yana Kovid semptomları değişti.Bilim insanları, bunun nedeninin virüsün zaman içerisindeki değişimi ya da mutasyonu olabileceğini kaydediyor. Orijinal Wuhan varyantından bu yana birçok Kovid varyantı ortaya çıktı. Son olarak Omicron varyantı hakim tür haline geldi.Imperial College London'dan React-1 araştırmacıları, bu varyantta koku ve tat kaybının en az görülen belirtiler olduğunu kaydetti. Bunun yerine hastalar daha çok grip benzeri semptomlar bildirdi.Bu yılın Mart ayında hızla yayılan Omicron'un BA.1 ve BA.2 tipleri, bu değişimi getirdi. Ardından Omicron'un iki alt varyantı, BA.4 ve BA.5 hakim hale geldi ve virüsün yayılma hızını artırdı.
https://tr.sputniknews.com/20220711/kovid-19a-karsi-yeni-hatirlatma-dozuna-yogun-ilgi-toplumsal-bir-sorumluluk-olarak-goruyorum-1058579446.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/0f/1058740917_90:0:738:486_1920x0_80_0_0_9ed37e60b598016e3f76ce98d7e3cebb.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
türkiye’de kovid-19 salgını, kovid-19, korona, koronavirüs, öksürük

Kovid-19 belirtilerinin görülme sıklığı değişti: 'En sık görülen semptom boğaz ağrısı'

09:57 15.07.2022
© AABoğaz ağrısı
Boğaz ağrısı - Sputnik Türkiye, 1920, 15.07.2022
© AA
Abone olTelegram
İngiltere'de 17 bin 500 kişiden gelen verilere göre, Kovid testi pozitif çıkanların en yaygın bildirdiği semptom artık boğaz ağrısı. Öne çıkan diğer belirtiler ise baş ağrısı, burun tıkanıklığı ve öksürük.
İngiltere'de Ulusal Sağlık Sistemi'nin (NHS) listesinde ilk sıralarda yer alan yüksek ateş ve koku/tat kaybı, son dönemdeki hastalarda eskisine göre çok daha nadir görülüyor.
Ses kısıklığı, hapşırma, yorgunluk, kas ağrısı ve baş dönmesi, sık bildirilen belirtilerden.
Zoe App adlı uygulamanın verilerine göre, öne çıkan 20 Kovid belirtisi sırasıyla şöyle:
Boğaz ağrısı - %58 oranda bildirildi
Baş ağrısı - %49
Burun tıkanıklığı - %40
Kuru öksürük - %40
Burun akıntısı - %40
Balgamlı öksürük - %37
Ses kısılması - %35
Hapşırma - %32
Yorgunluk - %27
Kas ağrısı - %25
Baş dönmesi - %18
Lenf bezlerinin şişmesi - %15
Göz ağrısı - %14
Koku hissinde değişim - %13
Göğüs ağrısı - %13
Ateş - %13
Terleme - titreme - %12
Nefes darlığı - %11
Kulak ağrısı- %11
Koku kaybı - %10
BBC, bu tablonun diğer araştırmalarla da tutarlı olduğunu teyit etti. İngiltere'de rastgele seçilen 150 bin kişinin verilerine dayanan React-1 araştırmasına göre, pandeminin başından bu yana Kovid semptomları değişti.
Bilim insanları, bunun nedeninin virüsün zaman içerisindeki değişimi ya da mutasyonu olabileceğini kaydediyor. Orijinal Wuhan varyantından bu yana birçok Kovid varyantı ortaya çıktı. Son olarak Omicron varyantı hakim tür haline geldi.
Imperial College London'dan React-1 araştırmacıları, bu varyantta koku ve tat kaybının en az görülen belirtiler olduğunu kaydetti. Bunun yerine hastalar daha çok grip benzeri semptomlar bildirdi.
Bu yılın Mart ayında hızla yayılan Omicron'un BA.1 ve BA.2 tipleri, bu değişimi getirdi. Ardından Omicron'un iki alt varyantı, BA.4 ve BA.5 hakim hale geldi ve virüsün yayılma hızını artırdı.
koronavirüs aşısı - Sputnik Türkiye, 1920, 11.07.2022
KORONAVİRÜS
Kovid-19'a karşı yeni hatırlatma dozuna yoğun ilgi: ‘Toplumsal bir sorumluluk olarak görüyorum’
11 Temmuz, 13:19
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала