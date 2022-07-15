https://tr.sputniknews.com/20220715/magaraya-giren-2si-rehber-4-kisi-mahsur-kaldi-1058739052.html
Mağaraya giren 2'si rehber 4 kişi mahsur kaldı
Mağaraya giren 2'si rehber 4 kişi mahsur kaldı
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde bulunan, Türkiye'nin 4. büyük mağarası Mencilis'e giren ve mahsur kalan 4 kişi için kurtarma çalışması başlatıldı. 15.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-15T06:57+0300
2022-07-15T06:57+0300
2022-07-15T06:57+0300
türkiye
mağara
karabük
safranbolu
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/0f/1058738909_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_7ce1a175184a5106c8b5c0fbd13e1467.jpg
Yaklaşık 10 bin metre uzunluğunda, 3 katlı oluşuma sahip Karabük'teki Mencilis mağarasına dün akşam saatlerinde giren iki rehber ile baba ve kızdan oluşan grupla bir süre sonra irtibat kesildi.Durumdan şüphelenen mağara rehberlerinden ikisi daha mağaraya girdi. Mağaraya giren rehberler, grubun kullandığı halatın yaklaşık 3 bin 500 metrede koptuğunu, rehberlerden birisinin 15 metreden düşerek yaralandığını ve diğerlerinin mahsur kaldığını tespit etti.Rehberler jandarma, UMKE ve AFAD'dan yardım istedi.Olay yerine gelen 16 kişilik ekip, mağaraya girerek kurtarma çalışması başlattı.
türkiye
karabük
safranbolu
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/0f/1058738909_150:0:1050:675_1920x0_80_0_0_c46a3be71d5fa7ede2db0f261d5615c9.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
mağara, karabük, safranbolu
Mağaraya giren 2'si rehber 4 kişi mahsur kaldı
Abone ol
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde bulunan, Türkiye'nin 4. büyük mağarası Mencilis'e giren ve mahsur kalan 4 kişi için kurtarma çalışması başlatıldı.
Yaklaşık 10 bin metre uzunluğunda, 3 katlı oluşuma sahip Karabük'teki Mencilis mağarasına dün akşam saatlerinde giren iki rehber ile baba ve kızdan oluşan grupla bir süre sonra irtibat kesildi.
Durumdan şüphelenen mağara rehberlerinden ikisi daha mağaraya girdi. Mağaraya giren rehberler, grubun kullandığı halatın yaklaşık 3 bin 500 metrede koptuğunu, rehberlerden birisinin 15 metreden düşerek yaralandığını ve diğerlerinin mahsur kaldığını tespit etti.
Rehberler jandarma, UMKE ve AFAD'dan yardım istedi.
Olay yerine gelen 16 kişilik ekip, mağaraya girerek kurtarma çalışması başlattı.