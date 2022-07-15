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Polyanskiy: Rusya enerji tedarik kaynaklarını çeşitlendirecek
Polyanskiy: Rusya enerji tedarik kaynaklarını çeşitlendirecek
Rusya'nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilci Yardımcısı Dmitriy Polyanskiy, TNT Radyosuna demecinde Rusya’nın enerji tedarik kaynaklarını... 15.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-15T22:33+0300
2022-07-15T22:33+0300
ekonomi
dmitriy polyanskiy
rusya
enerji
bm
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Polyanskiy, “Hepimiz gaz fiyatlarının yükseldiğini görüyoruz, bu bizim istediğimiz bir şey değil, bu Avrupa politikasının doğrudan bir sonucu. Avrupa ekonomisinin ve özellikle de Alman ekonomisinin birçok başarısı, çok düşük gaz fiyatları, Rusya ile uzun vadeli sözleşmeler sayesinde elde edildi” dedi.Bu kaynakların herhangi bir uzun vadeli ikamesinin gaz fiyatlarında artışa yol açacağını ve Avrupa ülkelerinin ulusal ekonomilerini, yaşam standartlarını ve Avrupa vatandaşlarının refahını etkileyeceğini belirten Polyanskiy, “Bu gönüllü bir seçim. Bu, Avrupa'nın gazımızı almasını istemekle ilgili değil, bu sadece işbirliği için iyi bir komşuluk seçeneği. Avrupa, enerji konularında Rusya ile işbirliği yapmak istemiyorsa, gerekli sonuçları çıkaracağımızı ve ihracatımızı çeşitlendireceğimizi düşünüyorum” diyerek şöyle devam etti:
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dmitriy polyanskiy, rusya, enerji, bm

Polyanskiy: Rusya enerji tedarik kaynaklarını çeşitlendirecek

22:33 15.07.2022
© AP Photo / Seth WenigDmitriy Polyanskiy
Dmitriy Polyanskiy - Sputnik Türkiye, 1920, 15.07.2022
© AP Photo / Seth Wenig
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Rusya'nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilci Yardımcısı Dmitriy Polyanskiy, TNT Radyosuna demecinde Rusya’nın enerji tedarik kaynaklarını çeşitlendireceğini, bunun kolay bir süreç olmadığını ancak üstesinden gelinebileceğini söyledi.
Polyanskiy, “Hepimiz gaz fiyatlarının yükseldiğini görüyoruz, bu bizim istediğimiz bir şey değil, bu Avrupa politikasının doğrudan bir sonucu. Avrupa ekonomisinin ve özellikle de Alman ekonomisinin birçok başarısı, çok düşük gaz fiyatları, Rusya ile uzun vadeli sözleşmeler sayesinde elde edildi” dedi.
Bu kaynakların herhangi bir uzun vadeli ikamesinin gaz fiyatlarında artışa yol açacağını ve Avrupa ülkelerinin ulusal ekonomilerini, yaşam standartlarını ve Avrupa vatandaşlarının refahını etkileyeceğini belirten Polyanskiy, “Bu gönüllü bir seçim. Bu, Avrupa'nın gazımızı almasını istemekle ilgili değil, bu sadece işbirliği için iyi bir komşuluk seçeneği. Avrupa, enerji konularında Rusya ile işbirliği yapmak istemiyorsa, gerekli sonuçları çıkaracağımızı ve ihracatımızı çeşitlendireceğimizi düşünüyorum” diyerek şöyle devam etti:
“Bu kolay bir süreç değil, ancak mümkün ve bunu yapacağız. Rusya'nın burada etkilenen taraf olacağını düşünmüyorum. Avrupa Birliği'nin ucuz Rus gazının ve enerji kaynaklarının eski güzel günlerini hatırlayacağından kesinlikle eminim.”
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