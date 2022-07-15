https://tr.sputniknews.com/20220715/polyanskiy-rusya-enerji-tedarik-kaynaklarini-cesitlendirecek-1058770927.html

Polyanskiy: Rusya enerji tedarik kaynaklarını çeşitlendirecek

Polyanskiy: Rusya enerji tedarik kaynaklarını çeşitlendirecek

Rusya'nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilci Yardımcısı Dmitriy Polyanskiy, TNT Radyosuna demecinde Rusya’nın enerji tedarik kaynaklarını... 15.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-15T22:33+0300

2022-07-15T22:33+0300

2022-07-15T22:33+0300

ekonomi

dmitriy polyanskiy

rusya

enerji

bm

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Polyanskiy, “Hepimiz gaz fiyatlarının yükseldiğini görüyoruz, bu bizim istediğimiz bir şey değil, bu Avrupa politikasının doğrudan bir sonucu. Avrupa ekonomisinin ve özellikle de Alman ekonomisinin birçok başarısı, çok düşük gaz fiyatları, Rusya ile uzun vadeli sözleşmeler sayesinde elde edildi” dedi.Bu kaynakların herhangi bir uzun vadeli ikamesinin gaz fiyatlarında artışa yol açacağını ve Avrupa ülkelerinin ulusal ekonomilerini, yaşam standartlarını ve Avrupa vatandaşlarının refahını etkileyeceğini belirten Polyanskiy, “Bu gönüllü bir seçim. Bu, Avrupa'nın gazımızı almasını istemekle ilgili değil, bu sadece işbirliği için iyi bir komşuluk seçeneği. Avrupa, enerji konularında Rusya ile işbirliği yapmak istemiyorsa, gerekli sonuçları çıkaracağımızı ve ihracatımızı çeşitlendireceğimizi düşünüyorum” diyerek şöyle devam etti:

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Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

dmitriy polyanskiy, rusya, enerji, bm