https://tr.sputniknews.com/20220715/trtnin-ilk--spikerlerinden-aytac-karduz-vefat-etti--1058735462.html
TRT’nin ilk spikerlerinden Aytaç Kardüz hayatını kaybetti
TRT’nin ilk spikerlerinden Aytaç Kardüz hayatını kaybetti
TRT’nin ilk spikerlerinden Aytaç Kardüz Muğla’nın Bodrum İlçesinde yaşamını yitirdi. 15.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-15T01:11+0300
2022-07-15T01:11+0300
2022-07-15T01:17+0300
trt
spiker
türkiye
ölüm
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TRT’nin efsane spikerlerinden Aytaç Kardüz Bodrum tatili sırasında hayatını kaybetti. Yüzerken kalp krizi geçirdiği öne sürülen Kardüz, gece saatlerinde yaşamını yitirdi. 1943 Ankara doğumlu olan Kardüz, 10 yıldır Urla Darüşafaka Yaşlı Bakım Evi’nde kalıyordu. Ölüm nedeni henüz bilinmeyen Kardüz’ün uzun yıllar yaşadığı Ankara’da toprağa verileceği ögrenildi.
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trt, spiker, ölüm
TRT’nin ilk spikerlerinden Aytaç Kardüz hayatını kaybetti
01:11 15.07.2022 (güncellendi: 01:17 15.07.2022) Abone ol
TRT’nin ilk spikerlerinden Aytaç Kardüz Muğla’nın Bodrum İlçesinde yaşamını yitirdi.
TRT’nin efsane spikerlerinden Aytaç Kardüz Bodrum tatili sırasında hayatını kaybetti. Yüzerken kalp krizi geçirdiği öne sürülen Kardüz, gece saatlerinde yaşamını yitirdi.
1943 Ankara doğumlu olan Kardüz, 10 yıldır Urla Darüşafaka Yaşlı Bakım Evi’nde kalıyordu.
Ölüm nedeni henüz bilinmeyen Kardüz’ün uzun yıllar yaşadığı Ankara’da toprağa verileceği ögrenildi.