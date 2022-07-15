Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://tr.sputniknews.com/20220715/trtnin-ilk--spikerlerinden-aytac-karduz-vefat-etti--1058735462.html
TRT’nin ilk spikerlerinden Aytaç Kardüz hayatını kaybetti
TRT’nin ilk spikerlerinden Aytaç Kardüz hayatını kaybetti
TRT’nin ilk spikerlerinden Aytaç Kardüz Muğla’nın Bodrum İlçesinde yaşamını yitirdi. 15.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-15T01:11+0300
2022-07-15T01:17+0300
trt
spiker
türkiye
ölüm
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/0f/1058735318_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_7197ccbe9eec8eb14d46f8e1b8e31f81.jpg
TRT’nin efsane spikerlerinden Aytaç Kardüz Bodrum tatili sırasında hayatını kaybetti. Yüzerken kalp krizi geçirdiği öne sürülen Kardüz, gece saatlerinde yaşamını yitirdi. 1943 Ankara doğumlu olan Kardüz, 10 yıldır Urla Darüşafaka Yaşlı Bakım Evi’nde kalıyordu. Ölüm nedeni henüz bilinmeyen Kardüz’ün uzun yıllar yaşadığı Ankara’da toprağa verileceği ögrenildi.
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/0f/1058735318_160:0:1120:720_1920x0_80_0_0_93adf38d68cc9f5b1f4913bb3ef206bf.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
trt, spiker, ölüm

TRT’nin ilk spikerlerinden Aytaç Kardüz hayatını kaybetti

01:11 15.07.2022 (güncellendi: 01:17 15.07.2022)
© İHATRT’nin ilk spikerlerinden Aytaç Kardüz
TRT’nin ilk spikerlerinden Aytaç Kardüz - Sputnik Türkiye, 1920, 15.07.2022
© İHA
Abone olTelegram
TRT’nin ilk spikerlerinden Aytaç Kardüz Muğla’nın Bodrum İlçesinde yaşamını yitirdi.
TRT’nin efsane spikerlerinden Aytaç Kardüz Bodrum tatili sırasında hayatını kaybetti. Yüzerken kalp krizi geçirdiği öne sürülen Kardüz, gece saatlerinde yaşamını yitirdi.
1943 Ankara doğumlu olan Kardüz, 10 yıldır Urla Darüşafaka Yaşlı Bakım Evi’nde kalıyordu.
Ölüm nedeni henüz bilinmeyen Kardüz’ün uzun yıllar yaşadığı Ankara’da toprağa verileceği ögrenildi.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала