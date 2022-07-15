https://tr.sputniknews.com/20220715/yil-sonunda-gelecek-yeni-emojiler-belli-oldu-pembe-kalp-zencefil-esek-kaz-bezelye-1058743067.html

Yıl sonunda gelecek yeni emojiler belli oldu: Pembe kalp, zencefil, eşek, kaz, bezelye

Yıl sonunda gelecek yeni emojiler belli oldu: Pembe kalp, zencefil, eşek, kaz, bezelye

Her yıl yeni emojiler tasarlayan Emojipedia, 2022 sonlarında cep telefonlarına gelmesi beklenen yeni paketin taslağını paylaştı. Yeni pakette tarak, zencefil... 15.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-15T10:57+0300

2022-07-15T10:57+0300

2022-07-15T10:58+0300

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Popüler emoji referans sitesi Emojipedia, küresel emoji standartlarını ve yeni sürümleri denetleyen Unicode Konsorsiyumu'na onaylanması için gönderdiği yeni emojileri yayınladı. Yeni emojiler arasında sıkça kullanılması beklenen 'iten el' simgesinin yanı sıra, şaşırarak titreyen bir yüz, pembe kalp, gri kalp, mavi kalp, Sih inancının sembolü olan Khanda, eşek, kök zencefil, deniz anası, kaz, tarak, geyik, melek kanadı, yelpaze, bezelye gibi simgeler yer alıyor.Emojipedia'nın baş editörü Keith Broni, 17 Temmuz Dünya Emoji Günü'nden önce yayınlanan yeni sembollerin yer aldığı yazısında, "Bazıları henüz kesin olarak kabul edilmemiş olsa da, onaya sunulan emojilerin çoğu tarihsel olarak doğrulandı" ifadelerini kullandı.Unicode tarafından yapılacak onayın Eylül ayında gerçekleşmesi bekleniyor. Emojiler onaylanması durumunda 2022'nin sonundan 2023'e kadar yazılım güncellemeleriyle birlikte iOS ve Android platformlarında yayınlanacak.Broni, Emojipedia tarafından yayınlanan emojilerin halen değişikliklere tabi olabileceğini belirtirken, geçen yıl taslak olarak yayınlanan emojilerin tamamının son sunuma dahil edildiğini kaydetti.Yeni paket içerisinde kullanıcıların yıllardır yanlış kullandığı 'katlanmış eller' (🙏) emojisi nihayet yerini 'çak bir beşliğe' bırakıyor. Tasarımcılara göre 'katlanmış eller' tasarımının aslında karşı taraftan ricada bulunma amacıyla kullanılması gerekiyordu.

https://tr.sputniknews.com/20200213/googlein-klavye-uygulamasina-emoji-mutfagi-ozelligi-eklendi-1041399376.html

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