https://tr.sputniknews.com/20220716/bodrumdaki-restoranda-27-bin-tllik-hesap-suyun-fiyati-68-tl-1058778047.html

Bodrum'daki restoranda 27 bin TL'lik hesap: Suyun fiyatı 68 TL

Bodrum'daki restoranda 27 bin TL'lik hesap: Suyun fiyatı 68 TL

Bayram tatilinde İstanbulluların akın ettiği Bodrum'da ödenen fahiş hesap sosyal medyada en çok tartışılan konular arasında yer aldı. 27 bin TL tutan hesapta... 16.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-16T08:15+0300

2022-07-16T08:15+0300

2022-07-16T08:15+0300

yaşam

türkiye

tatil

bodrum

restoran

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Türkiye'nin popüler tatil beldelerinden Bodrum, yine pahalı yiyecek içecek fiyatları ile gündeme geldi.Bir tatilci Bodrum'daki ünlü restoranlardan birine ait olan adisyonun fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı. 27 bin TL tutarındaki hesap gündem oldu. Hamburgerden pizzaya çeşitli yiyecek ve içeceklerin yer aldığı hesap fişinde suyun fiyatı da tepki çekti.14 Temmuz 2022 gününe ait olan faturada 9 adet 33 ml'lik su için 612 TL ücret yansıtıldı. Bu hesaba göre 1 tane suyun fiyatı 68 liraya denk geliyor.1 adet hamburger için 395, 1 adet pizza için ise 425 TL ücret alındı.Sigaranın 100 lira olduğu faturada Türk Kahvesi 62 lirayken servis ücret için de 3 bin 100 TL fiyat çıkarıldı.

bodrum

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türkiye, tatil, bodrum, restoran