https://tr.sputniknews.com/20220716/cengiz-insaattan-cennet-koyu-aciklamasi-agac-kesmeyecegiz-agac-dikecegiz-1058781511.html

Cengiz İnşaat'tan 'Cennet Koyu' açıklaması: Ağaç kesmeyeceğiz, ağaç dikeceğiz

Cengiz İnşaat'tan 'Cennet Koyu' açıklaması: Ağaç kesmeyeceğiz, ağaç dikeceğiz

Bodrum’da Cennet Koyu olarak bilinen bölgede gayrimenkul projesi geliştirecek olan Cengiz İnşaat konuyla ilgili açıklama yaptı. 16.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-16T13:23+0300

2022-07-16T13:23+0300

2022-07-16T13:23+0300

türkiye

mehmet cengiz

cengiz holding

cengiz inşaat

bodrum

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Cengiz İnşaat’ın Bodrum’un en değerli bölgesinde yer alan 678 bin metrekarelik arazide villa ve otel inşaatına başlayacağı ve Bulgari ile işbirliğine gittiği öğrenilmişti.Dün konuyla ilgili olarak Sözcü gazetesine açıklama gönderen Cengiz İnşaat, parselde ağaç kesimi yapılmayacağını ve 50 bin adet ağaç dikileceğini belirtti.Arazide yükselecek projede yürürlükte bulunan imar planı hükümlerine uyulacağını kaydeden şirket, Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu kararlarına ve mevzuata uygun davranılacağı ifade etti.

https://tr.sputniknews.com/20180110/alanya-kas-imar-tas-ocagi-izni-1031747588.html

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mehmet cengiz, cengiz holding, cengiz inşaat, bodrum