https://tr.sputniknews.com/20220716/internet-uzerinden-42-bin-900-tl-odeme-yaparak-otel-rezervasyonu-yaptiran-kisi-dolandirildi-1058781219.html

İnternet üzerinden 42 bin 900 TL ödeme yaparak otel rezervasyonu yaptıran kişi dolandırıldı

İnternet üzerinden 42 bin 900 TL ödeme yaparak otel rezervasyonu yaptıran kişi dolandırıldı

Belçika'da yaşayan bir kişi, tatil sitesi üzerinden Türkiye'de beğendiği bir otele rezervasyon yaptırdı. 42 bin 900 TL ödeme yapan kişi, Türkiye’ye geldiğinde... 16.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-16T12:26+0300

2022-07-16T12:26+0300

2022-07-16T12:26+0300

türkiye

turist

otel

rezervasyon

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Edinilen bilgiye göre, Belçika’da ikamet eden F.E, internet üzerinden bulduğu tatil sitesinin rezervasyon formunu doldurmasının ardından kendisini telefonla arayan kişi banka hesap numarası verdi. F.E, daha sonra belirtilen hesap numarasına 42 bin 900 TL para transfer ederken Türkiye’ye dönüşünde rezervasyon yaptırdığı otele gitti. Otele giden F.E, otel görevlisinin kendi adına kayıtlı resmi bir rezervasyonun olmadığını sitenin sahte olduğunu söylemesinin ardından F.E, daha sonra Trabzon’daki Araklı ilçe Polis Amirliğine giderek kendisini dolandıran şüpheli şahıs ya da şahıslardan şikayetçi oldu. Polis ekipleri, olayla ilgili şüpheli kişi ya da kişilere yönelik çalışma başlatırken, yetkililer özellikle yaz mevsiminde bu yöndeki vakaların arttığına dikkat çekerek vatandaşların dikkatli olmaları istedi.

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turist, otel, rezervasyon