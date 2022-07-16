https://tr.sputniknews.com/20220716/kuran-kursunda-7-cocuga-cinsel-istismar-iddiasi-imam-tutuklandi-1058781841.html

Kuran kursunda 7 çocuğa cinsel istismar iddiası: İmam tutuklandı

Kuran kursunda 7 çocuğa cinsel istismar iddiası: İmam tutuklandı

Balıkesir'de Ericek Mahallesi’nde 7 çocuğa cinsel istismarda bulunan mahalle imamı tutuklandı. 16.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-16T14:21+0300

2022-07-16T14:21+0300

2022-07-16T14:22+0300

türkiye

imam

kuran kursu

çocuk istismarı

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Balıkesir’in Dursunbey ilçesindeki Ericek Mahallesi’nde imam yaklaşık iki ay önce köydeki cami içindeki Kuran kursunda, yaşları 8 ile 12 yaşlarındaki 7 çocuğa cinsel istismarda bulundu.Cumhuriyet'in haberine göre, çocuklar istismarı ailelerine anlattı. 7 Temmuz'da imam hakkında Dursunbey Cumhuriyet Savcısı'nın talimatıyla soruşturma açıldı.Çocukların pedagog eşliğinde ifadesi alınırken imam da soruşturmadan bir gün sonra jandarma ekiplerince gözaltına alındı. İfade işlemlerinin ardından tutuklama talebi ile nöbetçi mahkemeye sevk edilen imam, tutuklanarak Kepsut Cezaevi’ne gönderildi.İmamın Balıkesir İl Müftülüğü tarafından yaklaşık 3 ay önce Kepsut ilçesinden Dursunbey ilçesine bağlı Ericek Mahallesi'ne atandığı öğrenildi.

https://tr.sputniknews.com/20190903/tutuklu-kuran-kursu-egitmeni-kimseyi-istismar-etmedim-yalakalik-olsun-diye-ayagima-topluluk-icinde-1040073549.html

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imam, kuran kursu, çocuk istismarı