https://tr.sputniknews.com/20220716/rus-vekilden-oneri-biden-hakkinda-uluslararasi-arama-karari-cikarilsin-1058781115.html

Rus vekilden öneri: Biden hakkında uluslararası arama kararı çıkarılsın

Rus vekilden öneri: Biden hakkında uluslararası arama kararı çıkarılsın

Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma'da Kırım milletvekili Mihail Şeremet, Ukrayna'daki çatışmaların doğmasına yol açan 'neo-Nazizme sponsorluk yapma... 16.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-16T12:19+0300

2022-07-16T12:19+0300

2022-07-16T12:19+0300

ukrayna krizi

mihail şeremet

joe biden

ukrayna

rusya

arama kararı

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/05/1058315505_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_edac510d19486f462918fa50fa3d9109.jpg

Sputnik'e konuşan Şeremet, "Biden hakkında uluslararası bir suçlu olarak uluslararası arama çıkartma zamanı geldi. Ukrayna'daki silahlı çatışmaya bizzat Biden'ın 'neo-Nazizme sponsorluk yapma politikası' yol açtı. ABD, demokratik değerler kisvesi altında Ukrayna'yı ve halkını kendi jeopolitik hedeflerine ve Rusya'yı zayıflatma arzusuna ulaşmak için koz olarak kullandı" dedi.ABD'nin tüm dünyada egemen devletlerin işlerine müdahale politikasının tüm insanlık için tehdit oluşturduğunu kaydeden Şeremet, bugün Ukrayna'da yaşananlarla ilgili tüm suçun ABD'ye ait olduğunu vurguladı.

ukrayna

rusya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

mihail şeremet, joe biden, ukrayna, rusya, arama kararı