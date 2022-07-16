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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220716/rus-vekilden-oneri-biden-hakkinda-uluslararasi-arama-karari-cikarilsin-1058781115.html
Rus vekilden öneri: Biden hakkında uluslararası arama kararı çıkarılsın
Rus vekilden öneri: Biden hakkında uluslararası arama kararı çıkarılsın
Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma'da Kırım milletvekili Mihail Şeremet, Ukrayna'daki çatışmaların doğmasına yol açan 'neo-Nazizme sponsorluk yapma... 16.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-16T12:19+0300
2022-07-16T12:19+0300
ukrayna krizi
mihail şeremet
joe biden
ukrayna
rusya
arama kararı
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Sputnik'e konuşan Şeremet, "Biden hakkında uluslararası bir suçlu olarak uluslararası arama çıkartma zamanı geldi. Ukrayna'daki silahlı çatışmaya bizzat Biden'ın 'neo-Nazizme sponsorluk yapma politikası' yol açtı. ABD, demokratik değerler kisvesi altında Ukrayna'yı ve halkını kendi jeopolitik hedeflerine ve Rusya'yı zayıflatma arzusuna ulaşmak için koz olarak kullandı" dedi.ABD'nin tüm dünyada egemen devletlerin işlerine müdahale politikasının tüm insanlık için tehdit oluşturduğunu kaydeden Şeremet, bugün Ukrayna'da yaşananlarla ilgili tüm suçun ABD'ye ait olduğunu vurguladı.
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mihail şeremet, joe biden, ukrayna, rusya, arama kararı

Rus vekilden öneri: Biden hakkında uluslararası arama kararı çıkarılsın

12:19 16.07.2022
© AP Photo / Evan VucciJoe Biden
Joe Biden - Sputnik Türkiye, 1920, 16.07.2022
© AP Photo / Evan Vucci
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Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma'da Kırım milletvekili Mihail Şeremet, Ukrayna'daki çatışmaların doğmasına yol açan 'neo-Nazizme sponsorluk yapma politikası' nedeniyle ABD Başkanı Joe Biden hakkında uluslararası arama kararı çıkarılmasını önerdi.
Sputnik'e konuşan Şeremet, "Biden hakkında uluslararası bir suçlu olarak uluslararası arama çıkartma zamanı geldi. Ukrayna'daki silahlı çatışmaya bizzat Biden'ın 'neo-Nazizme sponsorluk yapma politikası' yol açtı. ABD, demokratik değerler kisvesi altında Ukrayna'yı ve halkını kendi jeopolitik hedeflerine ve Rusya'yı zayıflatma arzusuna ulaşmak için koz olarak kullandı" dedi.

ABD'nin tüm dünyada egemen devletlerin işlerine müdahale politikasının tüm insanlık için tehdit oluşturduğunu kaydeden Şeremet, bugün Ukrayna'da yaşananlarla ilgili tüm suçun ABD'ye ait olduğunu vurguladı.
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