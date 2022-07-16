https://tr.sputniknews.com/20220716/thy-yuzde-87-dolulukla-rekor-kirdi-1058780250.html

THY yüzde 87 dolulukla rekor kırdı

THY yüzde 87 dolulukla rekor kırdı

Türk Hava Yolları (THY) bir günde 260 binden fazla yolcu taşıyarak yüzde 87 doluluğa ulaştı. 16.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-16T11:55+0300

2022-07-16T11:55+0300

2022-07-16T11:55+0300

türkiye

thy

türk hava yolları (thy)

açıklama

yahya üstün

rekor

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THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bayrak taşıyıcı havayolunun 15 Temmuz'da doluluk rekoru kırdığını açıkladı.Üstün, paylaşımında, "Filoya katılan yeni uçaklar, dünyanın dört bir yanında açılan hatlar, büyüyen bir aile ve sonuç, rekor. Dün 260 bini aşkın misafirimizi yüzde 87'nin üzerinde doluluk oranıyla ağırladık. Türk Hava Yolları tarihimizin en yoğun gününü yaşadık" ifadelerine yer verdi.

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thy, türk hava yolları (thy), açıklama, yahya üstün, rekor