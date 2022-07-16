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https://tr.sputniknews.com/20220716/thy-yuzde-87-dolulukla-rekor-kirdi-1058780250.html
THY yüzde 87 dolulukla rekor kırdı
THY yüzde 87 dolulukla rekor kırdı
Türk Hava Yolları (THY) bir günde 260 binden fazla yolcu taşıyarak yüzde 87 doluluğa ulaştı. 16.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-16T11:55+0300
2022-07-16T11:55+0300
türkiye
thy
türk hava yolları (thy)
açıklama
yahya üstün
rekor
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THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bayrak taşıyıcı havayolunun 15 Temmuz'da doluluk rekoru kırdığını açıkladı.Üstün, paylaşımında, "Filoya katılan yeni uçaklar, dünyanın dört bir yanında açılan hatlar, büyüyen bir aile ve sonuç, rekor. Dün 260 bini aşkın misafirimizi yüzde 87'nin üzerinde doluluk oranıyla ağırladık. Türk Hava Yolları tarihimizin en yoğun gününü yaşadık" ifadelerine yer verdi.
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thy, türk hava yolları (thy), açıklama, yahya üstün, rekor

THY yüzde 87 dolulukla rekor kırdı

11:55 16.07.2022
© AATürk Hava Yolları (THY)
Türk Hava Yolları (THY) - Sputnik Türkiye, 1920, 16.07.2022
© AA
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Türk Hava Yolları (THY) bir günde 260 binden fazla yolcu taşıyarak yüzde 87 doluluğa ulaştı.
THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bayrak taşıyıcı havayolunun 15 Temmuz'da doluluk rekoru kırdığını açıkladı.
Üstün, paylaşımında, "Filoya katılan yeni uçaklar, dünyanın dört bir yanında açılan hatlar, büyüyen bir aile ve sonuç, rekor. Dün 260 bini aşkın misafirimizi yüzde 87'nin üzerinde doluluk oranıyla ağırladık. Türk Hava Yolları tarihimizin en yoğun gününü yaşadık" ifadelerine yer verdi.
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