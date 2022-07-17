https://tr.sputniknews.com/20220717/ab-adalet-komiseri-reynders-en-cok-rus-varligini-donduran-ulkeler-fransa-avusturya-ve-almanya-1058814894.html
AB Adalet Komiseri Reynders: En çok Rus varlığını donduran ülkeler Fransa, Avusturya ve Almanya
AB Adalet Komiseri Reynders: En çok Rus varlığını donduran ülkeler Fransa, Avusturya ve Almanya
Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Adalet Komiseri Didier Reynders, AB’de dondurulan Rus varlıklarının büyük bir kısmının Almanya, Fransa, İrlanda, Avusturya... 17.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-17T23:00+0300
2022-07-17T23:00+0300
2022-07-17T23:00+0300
ukrayna krizi
rusya
yaptırım
didier reynders
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/11/1058814748_0:19:1000:582_1920x0_80_0_0_63c4c8b675ac62c6e3268e42d71c0ea6.jpg
Bloomberg’in haberine göre Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Adalet Komiseri Reynders, AB’de dondurulan Rus varlıklarının büyük bir kısmının Almanya, Fransa, İrlanda, Avusturya, Belçika ve Lüksemburg'da bulunduğunu ifade etti.Reynders daha önce de AB ülkelerinin toplam olarak 13.8 milyar euro tutarında Rus varlıklarını dondurduklarını, fakat söz konusu varlıkların 12 milyardan fazlasının 6 ülkede bulunduğunu açıklamıştı.Avrupalı bürokrat, ‘AB ülkelerinin tamamının bu yönde yeterli çaba göstermediğini’ sözlerine ekledi.
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/11/1058814748_100:0:901:601_1920x0_80_0_0_d42fba119c886357b41cf3d8e13d1c37.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
rusya, yaptırım, didier reynders
AB Adalet Komiseri Reynders: En çok Rus varlığını donduran ülkeler Fransa, Avusturya ve Almanya
Abone ol
Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Adalet Komiseri Didier Reynders, AB’de dondurulan Rus varlıklarının büyük bir kısmının Almanya, Fransa, İrlanda, Avusturya, Belçika ve Lüksemburg'da bulunduğunu belirtti.
Bloomberg’in haberine göre Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Adalet Komiseri Reynders, AB’de dondurulan Rus varlıklarının büyük bir kısmının Almanya, Fransa, İrlanda, Avusturya, Belçika ve Lüksemburg'da bulunduğunu ifade etti.
Reynders daha önce de AB ülkelerinin toplam olarak 13.8 milyar euro tutarında Rus varlıklarını dondurduklarını, fakat söz konusu varlıkların 12 milyardan fazlasının 6 ülkede bulunduğunu açıklamıştı.
Avrupalı bürokrat, ‘AB ülkelerinin tamamının bu yönde yeterli çaba göstermediğini’ sözlerine ekledi.