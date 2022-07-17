https://tr.sputniknews.com/20220717/ab-adalet-komiseri-reynders-en-cok-rus-varligini-donduran-ulkeler-fransa-avusturya-ve-almanya-1058814894.html

AB Adalet Komiseri Reynders: En çok Rus varlığını donduran ülkeler Fransa, Avusturya ve Almanya

AB Adalet Komiseri Reynders: En çok Rus varlığını donduran ülkeler Fransa, Avusturya ve Almanya

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Adalet Komiseri Didier Reynders, AB’de dondurulan Rus varlıklarının büyük bir kısmının Almanya, Fransa, İrlanda, Avusturya... 17.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-17T23:00+0300

2022-07-17T23:00+0300

2022-07-17T23:00+0300

ukrayna krizi

rusya

yaptırım

didier reynders

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Bloomberg’in haberine göre Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Adalet Komiseri Reynders, AB’de dondurulan Rus varlıklarının büyük bir kısmının Almanya, Fransa, İrlanda, Avusturya, Belçika ve Lüksemburg'da bulunduğunu ifade etti.Reynders daha önce de AB ülkelerinin toplam olarak 13.8 milyar euro tutarında Rus varlıklarını dondurduklarını, fakat söz konusu varlıkların 12 milyardan fazlasının 6 ülkede bulunduğunu açıklamıştı.Avrupalı bürokrat, ‘AB ülkelerinin tamamının bu yönde yeterli çaba göstermediğini’ sözlerine ekledi.

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rusya, yaptırım, didier reynders