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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220717/ab-adalet-komiseri-reynders-en-cok-rus-varligini-donduran-ulkeler-fransa-avusturya-ve-almanya-1058814894.html
AB Adalet Komiseri Reynders: En çok Rus varlığını donduran ülkeler Fransa, Avusturya ve Almanya
AB Adalet Komiseri Reynders: En çok Rus varlığını donduran ülkeler Fransa, Avusturya ve Almanya
Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Adalet Komiseri Didier Reynders, AB’de dondurulan Rus varlıklarının büyük bir kısmının Almanya, Fransa, İrlanda, Avusturya... 17.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-17T23:00+0300
2022-07-17T23:00+0300
ukrayna krizi
rusya
yaptırım
didier reynders
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Bloomberg’in haberine göre Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Adalet Komiseri Reynders, AB’de dondurulan Rus varlıklarının büyük bir kısmının Almanya, Fransa, İrlanda, Avusturya, Belçika ve Lüksemburg'da bulunduğunu ifade etti.Reynders daha önce de AB ülkelerinin toplam olarak 13.8 milyar euro tutarında Rus varlıklarını dondurduklarını, fakat söz konusu varlıkların 12 milyardan fazlasının 6 ülkede bulunduğunu açıklamıştı.Avrupalı bürokrat, ‘AB ülkelerinin tamamının bu yönde yeterli çaba göstermediğini’ sözlerine ekledi.
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rusya, yaptırım, didier reynders

AB Adalet Komiseri Reynders: En çok Rus varlığını donduran ülkeler Fransa, Avusturya ve Almanya

23:00 17.07.2022
© AFP 2022 / RAMON VAN FLYMENAB Komisyonu Adalet Komiseri Didier Reynders
AB Komisyonu Adalet Komiseri Didier Reynders - Sputnik Türkiye, 1920, 17.07.2022
© AFP 2022 / RAMON VAN FLYMEN
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Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Adalet Komiseri Didier Reynders, AB’de dondurulan Rus varlıklarının büyük bir kısmının Almanya, Fransa, İrlanda, Avusturya, Belçika ve Lüksemburg'da bulunduğunu belirtti.
Bloomberg’in haberine göre Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Adalet Komiseri Reynders, AB’de dondurulan Rus varlıklarının büyük bir kısmının Almanya, Fransa, İrlanda, Avusturya, Belçika ve Lüksemburg'da bulunduğunu ifade etti.
Reynders daha önce de AB ülkelerinin toplam olarak 13.8 milyar euro tutarında Rus varlıklarını dondurduklarını, fakat söz konusu varlıkların 12 milyardan fazlasının 6 ülkede bulunduğunu açıklamıştı.
Avrupalı bürokrat, ‘AB ülkelerinin tamamının bu yönde yeterli çaba göstermediğini’ sözlerine ekledi.
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