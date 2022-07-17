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Balıkesir'de orman yangını
Balıkesir'de orman yangını
Balıkesir'de çıkan orman yangınına ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi devam ediyor. 17.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-17T15:37+0300
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türkiye
balıkesir
orman
orman yangını
itfaiyeci
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Balıkesir'in Kepsut ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.İlçeye bağlı kırsal Karagöz Mahallesi yakınlarında henüz bilinmeyen nedenle orman yangını başladı.İhbar üzerine bölgeye 7 yangın söndürme helikopteri ile 2 yangın söndürme uçağı sevk edildi.Ekiplerin yangına havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.
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balıkesir, orman, orman yangını, itfaiyeci

Balıkesir'de orman yangını

15:37 17.07.2022 (güncellendi: 15:56 17.07.2022)
© AABalıkesir'de çıkan orman yangınına ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi devam ediyor.
Balıkesir'de çıkan orman yangınına ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi devam ediyor. - Sputnik Türkiye, 1920, 17.07.2022
© AA
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Balıkesir'de çıkan orman yangınına ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi devam ediyor.
Balıkesir'in Kepsut ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

İlçeye bağlı kırsal Karagöz Mahallesi yakınlarında henüz bilinmeyen nedenle orman yangını başladı.

İhbar üzerine bölgeye 7 yangın söndürme helikopteri ile 2 yangın söndürme uçağı sevk edildi.

Ekiplerin yangına havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.
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