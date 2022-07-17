https://tr.sputniknews.com/20220717/cumhurbaskani-yardimcisi-oktay-ve-bakan-kirisci-yozgatta-rafting-yapti-1058793361.html
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay ve Bakan Kirişci Yozgat'ta rafting yaptı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay ve Bakan Kirişci Yozgat'ta rafting yaptı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Yozgat'ın Çekerek ilçesinde rafting yaptı. 17.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-17T02:57+0300
2022-07-17T02:57+0300
2022-07-17T02:59+0300
rafting
türkiye
vahit kirişci
fuat oktay
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay ile Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, Çekerek Doğa ve Spor Festivali kapsamında düzenlenen Saklı Bahçe Çekerek Rafting Alanı açılış törenine katıldı, genç sporcuların raftingini izledi.Oktay, burada yaptığı konuşmada, parkurun yapılmasında emeği geçenlere teşekkür etti.Parkurun muhteşem olduğunu vurgulayan Oktay, şunları kaydetti:Türkiye Rafting Federasyonu Başkanı Fikret Yardımcı da parkur hakkında bilgi verdi.Konuşmaların ardından Oktay ve Kirişci, parkurda rafting yaptı.Dünya Rafting Federasyonu Başkanı Danilo Barmaz, Oktay'a rafting parkuru için "Dünyada 2. Mükemmeliyet Merkezi Sertifikası"nı verdi.Festival kapsamında düzenlenen konseri de izleyen Oktay, yaptığı konuşmada, vatandaşlara Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamını iletti.
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rafting, vahit kirişci, fuat oktay
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay ve Bakan Kirişci Yozgat'ta rafting yaptı
02:57 17.07.2022 (güncellendi: 02:59 17.07.2022) Abone ol
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Yozgat'ın Çekerek ilçesinde rafting yaptı.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay ile Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, Çekerek Doğa ve Spor Festivali kapsamında düzenlenen Saklı Bahçe Çekerek Rafting Alanı açılış törenine katıldı, genç sporcuların raftingini izledi.
Oktay, burada yaptığı konuşmada, parkurun yapılmasında emeği geçenlere teşekkür etti.
Parkurun muhteşem olduğunu vurgulayan Oktay, şunları kaydetti:
"Şu anda 'Dünyada 2. Mükemmeliyet Merkezi Sertifikası'nın verildiği yer. Rafting yapan sporcularımız da bunun farkındalar. Biz de Sayın Bakanımızla sadece denemeye çalışacağız. Ben tüm sporcularımıza buradan hayırlı olsun diyorum, başarılar diliyorum. Zaten yarın da yine Gençlik ve Spor Bakanımızla sizleri izlemeye geleceğiz. Yarın rafting için daha geniş bir zaman ayıracağız, sizlerle birlikte olacağız. Tekrar hayırlı olsun, emeği geçenlere teşekkür ediyorum."
Türkiye Rafting Federasyonu Başkanı Fikret Yardımcı da parkur hakkında bilgi verdi.
Konuşmaların ardından Oktay ve Kirişci, parkurda rafting yaptı.
Dünya Rafting Federasyonu Başkanı Danilo Barmaz, Oktay'a rafting parkuru için "Dünyada 2. Mükemmeliyet Merkezi Sertifikası"nı verdi.
Festival kapsamında düzenlenen konseri de izleyen Oktay, yaptığı konuşmada, vatandaşlara Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamını iletti.