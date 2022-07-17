Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay ve Bakan Kirişci Yozgat'ta rafting yaptı

"Şu anda 'Dünyada 2. Mükemmeliyet Merkezi Sertifikası'nın verildiği yer. Rafting yapan sporcularımız da bunun farkındalar. Biz de Sayın Bakanımızla sadece denemeye çalışacağız. Ben tüm sporcularımıza buradan hayırlı olsun diyorum, başarılar diliyorum. Zaten yarın da yine Gençlik ve Spor Bakanımızla sizleri izlemeye geleceğiz. Yarın rafting için daha geniş bir zaman ayıracağız, sizlerle birlikte olacağız. Tekrar hayırlı olsun, emeği geçenlere teşekkür ediyorum."