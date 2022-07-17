https://tr.sputniknews.com/20220717/istanbul-valiliginden-marmara-denizinde-firtina-uyarisi-1058811160.html

İstanbul Valiliği'nden Marmara Denizi'nde 'fırtına' uyarısı

İstanbul Valiliği'nden Marmara Denizi'nde 'fırtına' uyarısı

İstanbul Valiliği, Marmara Denizi'nde rüzgarın yarın öğle saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğu yönlerden fırtına şeklinde eseceğini açıkladı. Fırtınanın... 17.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-17T19:38+0300

2022-07-17T19:38+0300

2022-07-17T19:38+0300

türkiye

fırtına

istanbul

marmara denizi

uyarı

istanbul valiliği

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İstanbul Valiliği'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamaya yer verildi.Açıklamada, Marmara Denizi'nde rüzgarın yarın öğle saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğu yönlerden fırtına şeklinde eseceğinin tahmin edildiği belirtilerek, "Fırtınanın aynı gün gece saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor" ifadesi kullanıldı.

türkiye

istanbul

marmara denizi

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fırtına, istanbul, marmara denizi, uyarı, istanbul valiliği