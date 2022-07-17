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İstanbul Valiliği'nden Marmara Denizi'nde 'fırtına' uyarısı
İstanbul Valiliği'nden Marmara Denizi'nde 'fırtına' uyarısı
İstanbul Valiliği, Marmara Denizi'nde rüzgarın yarın öğle saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğu yönlerden fırtına şeklinde eseceğini açıkladı. Fırtınanın... 17.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-17T19:38+0300
2022-07-17T19:38+0300
türkiye
fırtına
istanbul
marmara denizi
uyarı
istanbul valiliği
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İstanbul Valiliği'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamaya yer verildi.Açıklamada, Marmara Denizi'nde rüzgarın yarın öğle saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğu yönlerden fırtına şeklinde eseceğinin tahmin edildiği belirtilerek, "Fırtınanın aynı gün gece saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor" ifadesi kullanıldı.
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fırtına, istanbul, marmara denizi, uyarı, istanbul valiliği

İstanbul Valiliği'nden Marmara Denizi'nde 'fırtına' uyarısı

19:38 17.07.2022
© SputnikMarmara Denizi
Marmara Denizi - Sputnik Türkiye, 1920, 17.07.2022
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İstanbul Valiliği, Marmara Denizi'nde rüzgarın yarın öğle saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğu yönlerden fırtına şeklinde eseceğini açıkladı. Fırtınanın gece saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.
İstanbul Valiliği'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamaya yer verildi.
Açıklamada, Marmara Denizi'nde rüzgarın yarın öğle saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğu yönlerden fırtına şeklinde eseceğinin tahmin edildiği belirtilerek, "Fırtınanın aynı gün gece saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor" ifadesi kullanıldı.
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