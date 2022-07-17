https://tr.sputniknews.com/20220717/istanbulda-bayram-tatilinden-donus-yogunlugu--1058794429.html

İstanbul'da bayram tatilinden dönüş yoğunluğu

İstanbul'da bayram tatilinden dönüş yoğunluğu

Kurban Bayramı tatilini şehir dışında geçiren ve tatilin son gününde dönüşe geçen İstanbulluların, yollarda neden olduğu yoğunluk devam ediyor. 17.07.2022, Sputnik Türkiye

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türkiye

trafik

istanbul

kurban bayramı

tatil

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Kurban Bayramı tatilini fırsat bilerek kent dışına çıkan İstanbulluların, tatilin son günündeki dönüş yolculuğu nedeniyle, Anadolu Yakası'ndan Avrupa Yakası'na geçişlerde, TEM otoyolunda Sultanbeyli'de başlayan yoğunluk, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet (FSM) Köprüsü'ne kadar etkili oldu.Anadolu yakasında, Sancaktepe ve Ümraniye'de bulunan şehirler arası otobüs terminallerinde de dönüş yapan vatandaşların yoğunluk oluşturduğu görüldü.Yoğunluğun gündüz saatlerinde artarak devam etmesi bekleniyor.Anadolu Otoyolu'nda tatil dönüşü yoğunluğu devam ediyorDönüşe geçenler, Anadolu Otoyolu'nun Sakarya kesiminde araç yoğunluğuna neden oluyor.Otoyolun İstanbul istikametinde Hendek, Akyazı, Arifiye ve Sapanca geçişlerinde akıcı yoğunluk görülüyor.Kuzey Marmara Otoyolu'nun Sakarya kesiminde de sürücüler araç yoğunluğu oluşturuyor.Dönüşlerin yarın akşam saatlerine kadar sürmesi bekleniyor.Karayolları ile trafik ve jandarma ekipleri, ulaşımın aksamaması için çalışmalarını sürdürüyor.

türkiye

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trafik, istanbul, kurban bayramı, tatil