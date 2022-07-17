https://tr.sputniknews.com/20220717/ituden-misafir-arastirmaci-aciklamasi-unutulmamalidir-ki-bilim-evrenseldir-1058809801.html

İTÜ’den ‘misafir araştırmacı’ açıklaması: ‘Unutulmamalıdır ki bilim evrenseldir'

İTÜ’den ‘misafir araştırmacı’ açıklaması: ‘Unutulmamalıdır ki bilim evrenseldir'

İTÜ, sosyal medyada misafir araştırmacılarıyla ilgili yapılan yorumlara ilişkin açıklama bulundu. Yönetim, kasıtlı olarak yayılan ırkçı söylemleri üzülerek... 17.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-17T18:27+0300

2022-07-17T18:27+0300

2022-07-17T18:27+0300

türkiye

itü

akademisyen

misafir

açıklama

yabancı uyruklu

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Sosyal medya gündem olan ‘misafir araştırmacılar’ konusuna, İTÜ'den açıklama geldi. Üniversiteden yapılan yazılı açıklamada, İTÜ'nün içinde bulunduğu birçok uluslararası akreditasyon ve araştırmacı değişim programı dolayısıyla dünyanın birçok bölgesine misafir araştırmacı gönderirken bir yandan da bünyesinde çok sayıda yetkin akademisyeni ve araştırmacıyı belirli bir süreliğine misafir olarak barındırdığı belirtildi.‘Toplam 45 yabancı uyruklu öğretim elemanımız bulunmaktadır’Evrensel bir Ar-Ge merkezi konumunda olan İTÜ'nün uluslararası eğitim vizyonu gereği hem Avrupa’nın hem de dünyanın pek çok bölgesinden üniversiteye misafir olarak gelen akademisyenleri ağırlamaktan büyük memnuniyet duyduğu aktarılan açıklamada, "Halihazırda bugün üniversitemizin muhtelif birimlerinde '2547' sayılı kanunun 34. maddesi ile Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının belirlemiş olduğu yabancı uyruklu öğretim elemanı istihdamına ilişkin belirlediği asgari koşulları sağlayan, 1 yıl süreyle sözleşmeli olarak istihdamı Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından uygun bulunan 7 ABD, 6 İngiltere, 3 Almanya, 3 İtalya, 3 Rusya, 3 Yunanistan, 2 Kanada, 2 İran, 2 Azerbaycan, 2 Türkmenistan, 1 Çin, 1 Danimarka, 1 Güney Kore, 1 Güney Afrika, 1 Gürcistan, 1 Hindistan, 1 İspanya, 1 İsviçre, 1 Japonya, 1 Tunus, 1 Ukrayna, 1 Yemen toplam 45 yabancı uyruklu öğretim elemanımız bulunmaktadır. Bunun yanında üniversitemizin araştırma üniversitesi ve uluslararası bir üniversite olması dolayısıyla lisansüstü eğitimi sırasında veya lisansüstü eğitim sonrası araştırmacı olarak çeşitli uyruklarda araştırmacılar üniversitemizi ziyaret etmekte ve bazı proje ve faaliyetlerde bulunmaktadır. Bu kapsamda, dünyanın her ülkesinden 255 misafir araştırmacı bulunmaktadır. Misafir araştırmacılarımız, İTÜ’deki bilimsel araştırmalarını İTÜ’lü bir öğretim üyesi danışmanlığında sürdürmektedir." denildi.‘İTÜ için tek kriter bilimsel başarıdır’Açıklamada, sosyal medyada bahsi geçen misafir araştırmacılardan Doç. Dr. Aamir Hamid'in, Pakistan'ın başkenti İslamabad'da bulunan, dünya sıralamasında 378. sırada olan Quaid-i-Azam Üniversitesi mezunu ve öğretim üyesi olduğu belirtildi.Misafir araştırmacı Hamid'in matematik, matematik mühendisliği, hesaplamalı akışkanlar dinamiği, akışkan yapı etkileşimi, nano maddeler, sayısal çözümleme ve birçok konu üzerine çalışmaları bulunduğuna, alanında çok iyi bir bilim insanı olduğuna dikkati çekilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

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itü, akademisyen, misafir, açıklama, yabancı uyruklu