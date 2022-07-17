https://tr.sputniknews.com/20220717/koyler-arasi-duzenlenen-dostluk-turnuvasinda-kavga-3-jandarma-yaralandi-1058813395.html
Köyler arası düzenlenen dostluk turnuvasında kavga: 3 jandarma yaralandı
Köyler arası düzenlenen dostluk turnuvasında kavga: 3 jandarma yaralandı
Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde köyler arasında düzenlenen dostluk turnuvasında iki takım oyuncuları ve taraftarlar taş ve sopalarla birbirine saldırdı. Çıkan... 17.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-17T21:43+0300
2022-07-17T21:43+0300
2022-07-17T21:43+0300
türkiye
zonguldak
dostluk maçı
kavga
jandarma
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/11/1058813249_0:114:244:251_1920x0_80_0_0_408ebbd67007b07463403dbe196d3204.jpg
Zonguldak’ın Alaplı İlçesinde köy takımları arasında dostluk turnuvası düzenlendi. Aşağıdağ köyündeki yeni yapılan çim sahada düzenlenen turnuvada, Yediğelli ve Hacılı takımları karşılaştı. Yedigelli ve Hacılı arasında oynanan müsabaka 4-1 Yedigelli’nin mağlubiyeti ile devam ederken kargaşa çıktı.Futbolcular ve taraftarların birbirlerine girmesinin ardından Alaplı İlçesine bağlı jandarma ekipleri, oyuncu ve taraftarları ayırmakta güçlük çekince havaya ateş açtı. Buna rağmen taraflar bir süre daha kavga etmeyi sürdürdü. Jandarma güçleri kavgayı önlemekte zorlanırken zaman zaman havaya silah atarak kavgayı önlemeye çalıştığı görüldü.Çıkan olaylarda bir jandarmanın kolu kırılırken 3 jandarma personeli yaralandı. Sonradan, Karşılıklı iki köy kavgasına dönen olaylarda birçok kişi çeşitli yerlerinde yaralandı. Olayların büyümesinin ardından Kdz Ereğli İlçe Jandarma Komutanlığı’ndan takviye ekip istenildi. Yaşanan olayın ardından Alaplı Kaymakamlığı’nın konu ile ilgili soruşturma açacağı öğrenildi.
türkiye
zonguldak
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/11/1058813249_0:91:244:274_1920x0_80_0_0_02c66e30def9c1e1e04352e973437c81.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
zonguldak, dostluk maçı, kavga, jandarma
Köyler arası düzenlenen dostluk turnuvasında kavga: 3 jandarma yaralandı
Abone ol
Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde köyler arasında düzenlenen dostluk turnuvasında iki takım oyuncuları ve taraftarlar taş ve sopalarla birbirine saldırdı. Çıkan olaylarda bir jandarmanın kolu kırılırken 3 jandarma personeli yaralandı.
Zonguldak’ın Alaplı İlçesinde köy takımları arasında dostluk turnuvası düzenlendi. Aşağıdağ köyündeki yeni yapılan çim sahada düzenlenen turnuvada, Yediğelli ve Hacılı takımları karşılaştı. Yedigelli ve Hacılı arasında oynanan müsabaka 4-1 Yedigelli’nin mağlubiyeti ile devam ederken kargaşa çıktı.
Futbolcular ve taraftarların birbirlerine girmesinin ardından Alaplı İlçesine bağlı jandarma ekipleri, oyuncu ve taraftarları ayırmakta güçlük çekince havaya ateş açtı. Buna rağmen taraflar bir süre daha kavga etmeyi sürdürdü. Jandarma güçleri kavgayı önlemekte zorlanırken zaman zaman havaya silah atarak kavgayı önlemeye çalıştığı görüldü.
Çıkan olaylarda bir jandarmanın kolu kırılırken 3 jandarma personeli yaralandı. Sonradan, Karşılıklı iki köy kavgasına dönen olaylarda birçok kişi çeşitli yerlerinde yaralandı. Olayların büyümesinin ardından Kdz Ereğli İlçe Jandarma Komutanlığı’ndan takviye ekip istenildi. Yaşanan olayın ardından Alaplı Kaymakamlığı’nın konu ile ilgili soruşturma açacağı öğrenildi.