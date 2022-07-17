https://tr.sputniknews.com/20220717/mehmet-barlas-kilicdaroglu-neden-feto-diyemiyor-1058797235.html
Mehmet Barlas: Kılıçdaroğlu neden FETÖ diyemiyor
Mehmet Barlas: Kılıçdaroğlu neden FETÖ diyemiyor
Sabah gazetesi başyazarı Mehmet Barlas, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun sosyal medyadan yaptığı 15 Temmuz paylaşımında, FETÖ kelimesini kullanmaktan... 17.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-17T09:50+0300
2022-07-17T09:50+0300
2022-07-17T09:50+0300
politika
mehmet barlas
kemal kılıçdaroğlu
fetö
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Sabah gazetesi başyazarı Mehmet Barlas, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun sosyal medyadan yaptığı 15 Temmuz paylaşımında, FETÖ kelimesini kullanmaktan kaçındığını iddia ederek, "Kılıçdaroğlu kafaları iyice karıştırdı. FETÖ'cülerle birlikte "kontrolü darbe" yalanını sık sık dillendiren Kılıçdaroğlu şimdi farklı bir yöntem deniyor." diye yazdı.AKP Sözcüsü Ömer Çelik'in Kılıçdaroğlu'na tepkisine işaret eden Barlas, "HDP'yi gücendirmemek için PKK söyleminden uzak duran Kılıçdaroğlu, anlaşılan seçimler yaklaşırken FETÖ'ye daha fazla göz kırpacak. Ben, Kılıçdaroğlu'nun bu çıkışlarını, altılı masanın Erdoğan nefreti yarışında depar atmak olarak yorumluyorum." ifadelerini kullandı.
https://tr.sputniknews.com/20220715/kilicdaroglu-bati-cok-sey-bildigi-ve-elinde-tuttugu-bu-tarz-liderlere-bayilir-ve-destekler-1058771346.html
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mehmet barlas, kemal kılıçdaroğlu, fetö
Mehmet Barlas: Kılıçdaroğlu neden FETÖ diyemiyor
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Sabah gazetesi başyazarı Mehmet Barlas, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun sosyal medyadan yaptığı 15 Temmuz paylaşımında, FETÖ kelimesini kullanmaktan kaçındığını öne sürdü.
Sabah gazetesi başyazarı Mehmet Barlas
, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu
'nun sosyal medyadan yaptığı 15 Temmuz paylaşımında, FETÖ kelimesini kullanmaktan kaçındığını iddia
ederek, "Kılıçdaroğlu kafaları iyice karıştırdı. FETÖ'cülerle birlikte "kontrolü darbe" yalanını sık sık dillendiren Kılıçdaroğlu şimdi farklı bir yöntem deniyor
." diye yazdı.
AKP Sözcüsü Ömer Çelik'in Kılıçdaroğlu'na tepkisine işaret eden Barlas, "HDP'yi gücendirmemek için PKK söyleminden uzak duran Kılıçdaroğlu, anlaşılan seçimler yaklaşırken FETÖ'ye daha fazla göz kırpacak. Ben, Kılıçdaroğlu'nun bu çıkışlarını, altılı masanın Erdoğan nefreti yarışında depar atmak olarak yorumluyorum." ifadelerini kullandı.