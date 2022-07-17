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Mehmet Barlas: Kılıçdaroğlu neden FETÖ diyemiyor
Mehmet Barlas: Kılıçdaroğlu neden FETÖ diyemiyor
Sabah gazetesi başyazarı Mehmet Barlas, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun sosyal medyadan yaptığı 15 Temmuz paylaşımında, FETÖ kelimesini kullanmaktan... 17.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-17T09:50+0300
2022-07-17T09:50+0300
politika
mehmet barlas
kemal kılıçdaroğlu
fetö
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Sabah gazetesi başyazarı Mehmet Barlas, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun sosyal medyadan yaptığı 15 Temmuz paylaşımında, FETÖ kelimesini kullanmaktan kaçındığını iddia ederek, "Kılıçdaroğlu kafaları iyice karıştırdı. FETÖ'cülerle birlikte "kontrolü darbe" yalanını sık sık dillendiren Kılıçdaroğlu şimdi farklı bir yöntem deniyor." diye yazdı.AKP Sözcüsü Ömer Çelik'in Kılıçdaroğlu'na tepkisine işaret eden Barlas, "HDP'yi gücendirmemek için PKK söyleminden uzak duran Kılıçdaroğlu, anlaşılan seçimler yaklaşırken FETÖ'ye daha fazla göz kırpacak. Ben, Kılıçdaroğlu'nun bu çıkışlarını, altılı masanın Erdoğan nefreti yarışında depar atmak olarak yorumluyorum." ifadelerini kullandı.
https://tr.sputniknews.com/20220715/kilicdaroglu-bati-cok-sey-bildigi-ve-elinde-tuttugu-bu-tarz-liderlere-bayilir-ve-destekler-1058771346.html
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mehmet barlas, kemal kılıçdaroğlu, fetö

Mehmet Barlas: Kılıçdaroğlu neden FETÖ diyemiyor

09:50 17.07.2022
© Fotoğraf : YouTube Mehmet Barlas
Mehmet Barlas - Sputnik Türkiye, 1920, 17.07.2022
© Fotoğraf : YouTube
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Sabah gazetesi başyazarı Mehmet Barlas, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun sosyal medyadan yaptığı 15 Temmuz paylaşımında, FETÖ kelimesini kullanmaktan kaçındığını öne sürdü.
Sabah gazetesi başyazarı Mehmet Barlas, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun sosyal medyadan yaptığı 15 Temmuz paylaşımında, FETÖ kelimesini kullanmaktan kaçındığını iddia ederek, "Kılıçdaroğlu kafaları iyice karıştırdı. FETÖ'cülerle birlikte "kontrolü darbe" yalanını sık sık dillendiren Kılıçdaroğlu şimdi farklı bir yöntem deniyor." diye yazdı.
AKP Sözcüsü Ömer Çelik'in Kılıçdaroğlu'na tepkisine işaret eden Barlas, "HDP'yi gücendirmemek için PKK söyleminden uzak duran Kılıçdaroğlu, anlaşılan seçimler yaklaşırken FETÖ'ye daha fazla göz kırpacak. Ben, Kılıçdaroğlu'nun bu çıkışlarını, altılı masanın Erdoğan nefreti yarışında depar atmak olarak yorumluyorum." ifadelerini kullandı.
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Parti Meclisi Toplantısına başkanlık etti. - Sputnik Türkiye, 1920, 15.07.2022
POLİTİKA
Kılıçdaroğlu: 'Batı çok şey bildiği ve elinde tuttuğu bu tarz liderlere bayılır ve destekler'
15 Temmuz, 23:08
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