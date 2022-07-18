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https://tr.sputniknews.com/20220718/futbolcunun-gozunden-koln-milan-macinda-vucut-kamerasi-denemesi-1058834246.html
Futbolcunun gözünden: Köln-Milan maçında vücut kamerası denemesi
Futbolcunun gözünden: Köln-Milan maçında vücut kamerası denemesi
Maçı futbolcunun gözünden izleme imkanı tanıyan teknoloji Köln ile Milan maçında kullanıldı. Görüntüler sosyal medyada beğeni topladı. 18.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-18T14:38+0300
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Köln ile Milan kulüpleri arasındaki hazırlık maçında vücut kamerası denendi.Almanya'nın Köln kentindeki RheinEnergie Stadı'nda ‘Telekom Kupası’ adıyla oynanan hazırlık karşılaşmasında, futbol yayıncılığı adına yenilikçi bir deneme yapıldı.Gazete Duvar’ın aktardığına göre İtalyan Sportitalia televizyonu, aksiyon kamerasıyla kaydedilen görüntüleri paylaştı, maçı futbolcunun gözünden izleme imkanı tanıyan görüntüler, sosyal medyada ilgi gördü.
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Futbolcunun gözünden: Köln-Milan maçında vücut kamerası denemesi

14:38 18.07.2022
© Twitter / fckoelnKöln-Milan maçında vücut kamerası denemesi
Köln-Milan maçında vücut kamerası denemesi - Sputnik Türkiye, 1920, 18.07.2022
© Twitter / fckoeln
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Maçı futbolcunun gözünden izleme imkanı tanıyan teknoloji Köln ile Milan maçında kullanıldı. Görüntüler sosyal medyada beğeni topladı.
Köln ile Milan kulüpleri arasındaki hazırlık maçında vücut kamerası denendi.
Almanya'nın Köln kentindeki RheinEnergie Stadı'nda ‘Telekom Kupası’ adıyla oynanan hazırlık karşılaşmasında, futbol yayıncılığı adına yenilikçi bir deneme yapıldı.
Gazete Duvar’ın aktardığına göre İtalyan Sportitalia televizyonu, aksiyon kamerasıyla kaydedilen görüntüleri paylaştı, maçı futbolcunun gözünden izleme imkanı tanıyan görüntüler, sosyal medyada ilgi gördü.
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