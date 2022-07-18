https://tr.sputniknews.com/20220718/futbolcunun-gozunden-koln-milan-macinda-vucut-kamerasi-denemesi-1058834246.html

Futbolcunun gözünden: Köln-Milan maçında vücut kamerası denemesi

Futbolcunun gözünden: Köln-Milan maçında vücut kamerası denemesi

Maçı futbolcunun gözünden izleme imkanı tanıyan teknoloji Köln ile Milan maçında kullanıldı. Görüntüler sosyal medyada beğeni topladı. 18.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-18T14:38+0300

2022-07-18T14:38+0300

2022-07-18T14:38+0300

milan

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Köln ile Milan kulüpleri arasındaki hazırlık maçında vücut kamerası denendi.Almanya'nın Köln kentindeki RheinEnergie Stadı'nda ‘Telekom Kupası’ adıyla oynanan hazırlık karşılaşmasında, futbol yayıncılığı adına yenilikçi bir deneme yapıldı.Gazete Duvar’ın aktardığına göre İtalyan Sportitalia televizyonu, aksiyon kamerasıyla kaydedilen görüntüleri paylaştı, maçı futbolcunun gözünden izleme imkanı tanıyan görüntüler, sosyal medyada ilgi gördü.

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milan