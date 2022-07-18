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Göle giren kızını boğulmaktan kurtaran baba, hayatını kaybetti
Göle giren kızını boğulmaktan kurtaran baba, hayatını kaybetti
Niğde'de gölde boğulma tehlikesi geçiren 14 yaşındaki çocuğunu kurtaran baba, hayatını kaybetti. 18.07.2022, Sputnik Türkiye
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yaşam
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Bozköy beldesinde yaşayan 42 yaşındaki Sıtkı Gülsoy, ailesiyle piknik yapmak için Narlıgöl'e geldi.Bir süre sonra göle giren 14 yaşındaki kızı Yağmur Gülsoy'un boğulmak üzere olduğunu gören baba, çocuğunu kurtarmak için göle girdi.Kızını güvenli alana götüren baba, suda gözden kayboldu. Durumun yetkililere haber verilmesi üzerine bölgeye jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Mersin'den gelen dalgıç polislerin arama çalışması sonucu Gülsoy'un cansız bedenine ulaşıldı. Gölden çıkarılan Sıtkı Gülsoy'un cenazesi, otopsi için Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
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baba, oğul, niğde

Göle giren kızını boğulmaktan kurtaran baba, hayatını kaybetti

14:25 18.07.2022
© AAGöle giren kızını boğulmaktan kurtaran baba, hayatını kaybetti
Göle giren kızını boğulmaktan kurtaran baba, hayatını kaybetti - Sputnik Türkiye, 1920, 18.07.2022
© AA
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Niğde'de gölde boğulma tehlikesi geçiren 14 yaşındaki çocuğunu kurtaran baba, hayatını kaybetti.
Bozköy beldesinde yaşayan 42 yaşındaki Sıtkı Gülsoy, ailesiyle piknik yapmak için Narlıgöl'e geldi.
Bir süre sonra göle giren 14 yaşındaki kızı Yağmur Gülsoy'un boğulmak üzere olduğunu gören baba, çocuğunu kurtarmak için göle girdi.
Kızını güvenli alana götüren baba, suda gözden kayboldu.
Durumun yetkililere haber verilmesi üzerine bölgeye jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Mersin'den gelen dalgıç polislerin arama çalışması sonucu Gülsoy'un cansız bedenine ulaşıldı.
Gölden çıkarılan Sıtkı Gülsoy'un cenazesi, otopsi için Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
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