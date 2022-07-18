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Meteoroloji'den uyarı: Marmara’nın güneyi ile Kuzey Ege kıyılarına dikkat
Meteoroloji'den uyarı: Marmara’nın güneyi ile Kuzey Ege kıyılarına dikkat
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) Marmara'nın güneyi ve Kuzey Ege'nin kıyı kesiminde sabah saatlerinden itibaren fırtınanın etkili olacağını bildirdi. 18.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-18T01:06+0300
2022-07-18T01:10+0300
türkiye
bursa
fırtına
meteoroloji genel müdürlüğü
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinden yapılan duyuruda, Marmara’nın güneyi (Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Yalova) ile Kuzey Ege’nin kıyı kesiminde (İzmir, Manisa’nın batısı) rüzgarların fırtına ve kısa süreli olarak kuvvetli fırtına şiddetinde esmesinin beklendiği belirtildi.Bugün 10.00'dan başlayıp salı günü 03.00'e kadar sürmesi beklenen uyarıda şu ifadelere yer verildi:
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bursa, fırtına, meteoroloji genel müdürlüğü

Meteoroloji'den uyarı: Marmara’nın güneyi ile Kuzey Ege kıyılarına dikkat

01:06 18.07.2022 (güncellendi: 01:10 18.07.2022)
© AAMarmara ve Kuzey Ege için kuvvetli fırtına uyarısı
Marmara ve Kuzey Ege için kuvvetli fırtına uyarısı - Sputnik Türkiye, 1920, 18.07.2022
© AA
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) Marmara'nın güneyi ve Kuzey Ege'nin kıyı kesiminde sabah saatlerinden itibaren fırtınanın etkili olacağını bildirdi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinden yapılan duyuruda, Marmara’nın güneyi (Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Yalova) ile Kuzey Ege’nin kıyı kesiminde (İzmir, Manisa’nın batısı) rüzgarların fırtına ve kısa süreli olarak kuvvetli fırtına şiddetinde esmesinin beklendiği belirtildi.
Bugün 10.00'dan başlayıp salı günü 03.00'e kadar sürmesi beklenen uyarıda şu ifadelere yer verildi:

"Marmara’nın güneyi (Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Yalova) ile Kuzey Ege’nin kıyı kesiminde ( İzmir, Manisa’nın batısı) rüzgarların; kuzey ve kuzeydoğu yönlerden fırtına (40-74 km/saat) ve kısa süreli olarak kuvvetli fırtına (75-88 km/saat) şiddetinde esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."

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