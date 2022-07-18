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Yeni Zelanda'da 32 yılın en yüksek enflasyon oranı: Yüzde 7.3
Yeni Zelanda'da 32 yılın en yüksek enflasyon oranı: Yüzde 7.3
Yeni Zelanda'da enflasyon haziranda yüzde 7.3 ile son 32 yılın en yüksek seviyesine ulaştı. 18.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-18T22:59+0300
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ekonomi
yeni zelanda
enflasyon
merkez bankası
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Yeni Zelanda'da enflasyon yüzde 7.3 ile son 32 yılın en yüksek seviyesine çıktı.Ülkenin istatistik kurumu Stats NZ'nin verilerine göre yılın ilk çeyreğinde yüzde 6,9 olan yıllık enflasyon ikinci çeyrekte yüzde 7.3'e çıktı. Bunun, 1990'dan bu yana en yüksek enflasyon oranı olduğu açıklandı.Stats NZ sözcüsü Jason Attewell, "Tedarik zinciri sorunları, işçilik maliyetleri ve yüksek talep, yeni bir ev inşa etme maliyetini artırmaya devam etti" ifadesini kullandı. Son bir yılda konut maliyetlerindeki artışın yüzde 18.3 olduğu bildirildi.Yeni Zelanda Merkez Bankası, mayısta yayınladığı tahminlerde enflasyonun bu sene yüzde 7 ile zirve yapacağını öngörmüştü.
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yeni zelanda, enflasyon, merkez bankası

Yeni Zelanda'da 32 yılın en yüksek enflasyon oranı: Yüzde 7.3

22:59 18.07.2022 (güncellendi: 23:06 18.07.2022)
© AFP 2022 / GABRIEL BOUYSAuckland - Yeni Zeland
Auckland - Yeni Zeland - Sputnik Türkiye, 1920, 18.07.2022
© AFP 2022 / GABRIEL BOUYS
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Yeni Zelanda'da enflasyon haziranda yüzde 7.3 ile son 32 yılın en yüksek seviyesine ulaştı.
Yeni Zelanda'da enflasyon yüzde 7.3 ile son 32 yılın en yüksek seviyesine çıktı.
Ülkenin istatistik kurumu Stats NZ'nin verilerine göre yılın ilk çeyreğinde yüzde 6,9 olan yıllık enflasyon ikinci çeyrekte yüzde 7.3'e çıktı. Bunun, 1990'dan bu yana en yüksek enflasyon oranı olduğu açıklandı.
Stats NZ sözcüsü Jason Attewell, "Tedarik zinciri sorunları, işçilik maliyetleri ve yüksek talep, yeni bir ev inşa etme maliyetini artırmaya devam etti" ifadesini kullandı. Son bir yılda konut maliyetlerindeki artışın yüzde 18.3 olduğu bildirildi.
Yeni Zelanda Merkez Bankası, mayısta yayınladığı tahminlerde enflasyonun bu sene yüzde 7 ile zirve yapacağını öngörmüştü.
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