https://tr.sputniknews.com/20220718/yeni-zelandada-32-yilin-en-yuksek-enflasyon-orani-yuzde-73-1058852684.html

Yeni Zelanda'da 32 yılın en yüksek enflasyon oranı: Yüzde 7.3

Yeni Zelanda'da 32 yılın en yüksek enflasyon oranı: Yüzde 7.3

Yeni Zelanda'da enflasyon haziranda yüzde 7.3 ile son 32 yılın en yüksek seviyesine ulaştı. 18.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-18T22:59+0300

2022-07-18T22:59+0300

2022-07-18T23:06+0300

ekonomi

yeni zelanda

enflasyon

merkez bankası

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/09/1044695654_0:127:3191:1922_1920x0_80_0_0_473e324441f7de2083293b8a02421ec6.jpg

Yeni Zelanda'da enflasyon yüzde 7.3 ile son 32 yılın en yüksek seviyesine çıktı.Ülkenin istatistik kurumu Stats NZ'nin verilerine göre yılın ilk çeyreğinde yüzde 6,9 olan yıllık enflasyon ikinci çeyrekte yüzde 7.3'e çıktı. Bunun, 1990'dan bu yana en yüksek enflasyon oranı olduğu açıklandı.Stats NZ sözcüsü Jason Attewell, "Tedarik zinciri sorunları, işçilik maliyetleri ve yüksek talep, yeni bir ev inşa etme maliyetini artırmaya devam etti" ifadesini kullandı. Son bir yılda konut maliyetlerindeki artışın yüzde 18.3 olduğu bildirildi.Yeni Zelanda Merkez Bankası, mayısta yayınladığı tahminlerde enflasyonun bu sene yüzde 7 ile zirve yapacağını öngörmüştü.

yeni zelanda

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

yeni zelanda, enflasyon, merkez bankası